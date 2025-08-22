Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού για το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία με τους τρεις νεκρούς
Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού για το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία με τους τρεις νεκρούς
Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 56χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη για το σοκαριστικό τροχαίο της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Ιάσμου στη Ροδόπη, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.
Μετά το εξιτήριο που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες από το νοσοκομείο, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του.
Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος οδηγός του μοιραίου φορτηγού κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 600 μέτρα πριν τα διόδια, όταν το φορτηγό προσέκρουσε σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα που περίμεναν στην ουρά. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το πρώτο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους τρεις άνθρωποι – ένα ζευγάρι ηλικίας 59 και 57 ετών και ένας 61χρονος.
Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ παράλληλα έχει οριστεί ειδικός πραγματογνώμονας για να προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βούλγαρος οδηγός αρνήθηκε τις κατηγορίες και έδωσε τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Φέρεται να υποστήριξε ότι κινούνταν με ταχύτητα περίπου 100 χλμ/ώρα και, όταν αντιλήφθηκε την ουρά των οχημάτων σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, επιβράδυνε στα 70 χλμ/ώρα, αρνούμενος ότι έτρεχε με 140 χλμ/ώρα, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο.
Σχετικά με την πρόσκρουση, ο 56χρονος ισχυρίστηκε πως το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα τρία θύματα άλλαξε απότομα λωρίδα και μπήκε μπροστά του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σε αυτό και να εκδηλωθεί πυρκαγιά.
Σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Ανδρέας Ταγαράκης, ανέφερε το εξής:
«Όπως γνωρίζετε η ανάκριση είναι μυστική και άρα ουδέν στοιχείο αυτής μπορεί να συζητηθεί δημόσια. Επομένως, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο κατηγορούμενος Βούλγαρος υπήκοος, εξέφρασε και ο ίδιος και μέσω ημών τη θλίψη του για το δυστυχές συμβάν, πλην όμως αρνείται πλήρως κάθε υπαιτιότητα του, θεωρώντας ότι η δική του οδηγική συμπεριφορά ήταν απολύτως σύννομη.
Παρά το γεγονός ότι, κατά την άποψη της υπεράσπισης, δεν στοιχειοθετείται ούτε εδράζεται σε κανένα στοιχείο το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, η κ. Ανακρίτρια με τη σύμφωνη γνώμη της κ. Εισαγγελέως Ξάνθης αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Μετά το εξιτήριο που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες από το νοσοκομείο, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του.
Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος οδηγός του μοιραίου φορτηγού κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 600 μέτρα πριν τα διόδια, όταν το φορτηγό προσέκρουσε σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα που περίμεναν στην ουρά. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το πρώτο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους τρεις άνθρωποι – ένα ζευγάρι ηλικίας 59 και 57 ετών και ένας 61χρονος.
Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ παράλληλα έχει οριστεί ειδικός πραγματογνώμονας για να προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βούλγαρος οδηγός αρνήθηκε τις κατηγορίες και έδωσε τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Φέρεται να υποστήριξε ότι κινούνταν με ταχύτητα περίπου 100 χλμ/ώρα και, όταν αντιλήφθηκε την ουρά των οχημάτων σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, επιβράδυνε στα 70 χλμ/ώρα, αρνούμενος ότι έτρεχε με 140 χλμ/ώρα, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο.
Σχετικά με την πρόσκρουση, ο 56χρονος ισχυρίστηκε πως το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα τρία θύματα άλλαξε απότομα λωρίδα και μπήκε μπροστά του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σε αυτό και να εκδηλωθεί πυρκαγιά.
Σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Ανδρέας Ταγαράκης, ανέφερε το εξής:
«Όπως γνωρίζετε η ανάκριση είναι μυστική και άρα ουδέν στοιχείο αυτής μπορεί να συζητηθεί δημόσια. Επομένως, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο κατηγορούμενος Βούλγαρος υπήκοος, εξέφρασε και ο ίδιος και μέσω ημών τη θλίψη του για το δυστυχές συμβάν, πλην όμως αρνείται πλήρως κάθε υπαιτιότητα του, θεωρώντας ότι η δική του οδηγική συμπεριφορά ήταν απολύτως σύννομη.
Παρά το γεγονός ότι, κατά την άποψη της υπεράσπισης, δεν στοιχειοθετείται ούτε εδράζεται σε κανένα στοιχείο το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, η κ. Ανακρίτρια με τη σύμφωνη γνώμη της κ. Εισαγγελέως Ξάνθης αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Πεποίθηση του κατηγορούμενου είναι ότι, όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία και εισφερθούν σε αυτή όλα τα στοιχεία, η κατηγορία σε βάρος του θα καταπέσει».
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη νεκροψία-νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλαος Κηφνίδης, προέκυψε ότι τα τρία θύματα ήταν ζωντανά τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, όμως είχαν χάσει τις αισθήσεις τους εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων από τη σύγκρουση.
Οι σοροί έφεραν βαριές κακώσεις σε κεφάλι, θώρακα και κοιλιά, κατάγματα πλευρών, καθώς και ρήξεις εσωτερικών οργάνων, ενώ στον οδηγό διαπιστώθηκε και ρωγμώδες κάταγμα στη βάση του κρανίου.
Τα τρία θύματα δεν κατέληξαν από τα τραύματα της πρόσκρουσης, αλλά από τις φλόγες που ακολούθησαν, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν σε λιπόθυμη κατάσταση και δεν είχαν τις αισθήσεις τους.
Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέτασηΣτο μεταξύ, αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στις σορούς των θυμάτων, που έφερε στο φως το protothema.gr.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη νεκροψία-νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλαος Κηφνίδης, προέκυψε ότι τα τρία θύματα ήταν ζωντανά τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, όμως είχαν χάσει τις αισθήσεις τους εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων από τη σύγκρουση.
Οι σοροί έφεραν βαριές κακώσεις σε κεφάλι, θώρακα και κοιλιά, κατάγματα πλευρών, καθώς και ρήξεις εσωτερικών οργάνων, ενώ στον οδηγό διαπιστώθηκε και ρωγμώδες κάταγμα στη βάση του κρανίου.
Τα τρία θύματα δεν κατέληξαν από τα τραύματα της πρόσκρουσης, αλλά από τις φλόγες που ακολούθησαν, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν σε λιπόθυμη κατάσταση και δεν είχαν τις αισθήσεις τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Βρήκαμε τα τρία παιδιά πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους: Τι λέει η Αστυνομία για το έγκλημα στον Βόλο
Σφάζονται Τσακαλώτος - Πολάκης στην... ποδιά του Τσίπρα για τη συνέντευξη στη Le Monde
Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και στις βρύσες σπιτιών και αυλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Βρήκαμε τα τρία παιδιά πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους: Τι λέει η Αστυνομία για το έγκλημα στον Βόλο
Σφάζονται Τσακαλώτος - Πολάκης στην... ποδιά του Τσίπρα για τη συνέντευξη στη Le Monde
Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και στις βρύσες σπιτιών και αυλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα