Λασίθι: Τρεις συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

Οι συλληφθέντες φέρονται να ενήργησαν μετά από εντολή ομοεθνούς τους – Ξυλοκόπησαν τον 47χρονο για να τον εξαναγκάσουν να αποδεσμεύσει εμπόρευμα που ανήκε στον εντολέα τους