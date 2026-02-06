Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα θέρμανσης, η προειδοποίηση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με ανάρτηση της ΕΛΑΣ στα social media, στο SMS αναφέρεται «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης» και περιλαμβάνεται ένας σύνδεσμος (link) που υποτίθεται ότι οδηγεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ