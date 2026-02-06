Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα θέρμανσης, η προειδοποίηση της ΕΛΑΣ
Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα θέρμανσης, η προειδοποίηση της ΕΛΑΣ

Για μια νέα απάτη μέσω SMS για δήθεν «επίδομα θέρμανσης» που στέλνουν επιτήδειοι σε κινητά πολιτών, προειδοποιεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ).

Σύμφωνα με ανάρτηση της ΕΛΑΣ στα social media, στο SMS αναφέρεται «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης» και περιλαμβάνεται ένας σύνδεσμος (link) που υποτίθεται ότι οδηγεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

«Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης; Μην βιαστείς να το πατήσεις. Είναι απάτη» τονίζει η ΕΛΑΣ στην ανάρτησή της και προτρέπει τους πολίτες:

-Ελέγξτε πάντα τον αποστολέα
-Μην ανοίγετε συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα
-Μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σημειώνεται ότι μέσασ στην εβδομάδα, η ΕΛΑΣ είχε απευθύνει σχετική προειδοποίηση και για άλλη περίτπωση απάτης μέσω SMS, που αναφερόταν σε πρόστιμο από παράβαση του ΚΟΚ.

