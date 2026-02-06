Την απαλλαγή του ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρες βιασμού, ζήτησε η εισαγγελέας

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τη προσεχή εβδομάδα





Μέσα σε ένα κατάμεστο ακροατήριο, στο οποίο βρίσκονταν και ο Γιώργος Λάνθιμος, καθώς μία από τις καταγγέλλουσες είναι αδερφή Ελληνίδας ηθοποιού με την οποία ο σκηνοθέτης έχει συνεργαστεί, η εισαγγελική λειτουργός, κατά την διάρκεια της αγόρευσής της η οποία διήρκησε περίπου 2,5 ώρες, τόνισε: «Πρόκειται για πράξεις που τελούνται πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς ιατροδικαστικές εκθέσεις και αυτόπτες μάρτυρες. Είναι εύλογες οι απορίες για το γιατί καταγγέλθηκαν αυτές οι πράξεις από τις παθούσες τόσα χρόνια μετά. Οι ίδιες αναφέρουν ότι τις βοήθησε το #metoo. Μια συλλογική προσπάθεια που ενθαρρύνει ανθρώπους να καταγγέλλουν κακοποιητικές πράξεις πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό».



"γιατί τώρα;", απάντησαν ότι τότε ένιωσαν τις καταγγελλόμενες πράξεις ως βιασμό. Το ερώτημα που ανακύπτει, ωστόσο, είναι: "Δεν αντιλαμβάνεται κάποιος αμέσως τον βιασμό;". Στην κοινή γνώμη ο βιασμός συχνά ταυτίζεται με τη διείσδυση, όμως δεν είναι μόνο αυτό. (...) Ελλείψει απτών αποδείξεων, είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε άλλους δείκτες, ένας εκ των οποίων είναι και οι συναντήσεις των καταγγελλουσών με τον κατηγορούμενο μετά τον χρόνο τέλεσης των αδικημάτων που καταγγέλλουν. Πρόκειται για ένα από τα εργαλεία για τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους».



Ακολούθως, η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε στην αδερφή της ηθοποιού που κατήγγειλε τον κατηγορούμενο για δύο απόπειρες βιασμού της και επικαλούμενη τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας, ανέφερε ότι πρόκειται για άτομο που αντιμετώπιζε πολλά ψυχολογικά προβλήματα και αναζητούσε στήριξη. «Η καταγγέλλουσα είχε κάνει σποραδικές επισκέψεις σε ειδικούς, ακόμη και μέχρι σήμερα. Κατέθεσε ότι το χειμώνα του 2021-2022 προέβη σε απόπειρα αυτοκτονίας, από την οποία την έσωσε η αδερφή της. Με τις καταθέσεις της, δίνει την εικόνα ενός κοριτσιού καταρρακωμένου, έρμαιο στα χέρια του κακοποιητή της. Ωστόσο, πριν μπει στη ζωή της ο κατηγορούμενος, αντιμετώπιζε ήδη ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία, όπως ανέφερε και η μητέρα της, "έθαψαν κάτω από το χαλί". (...)



Η εικόνα της παραπέμπει σε έναν εύθραυστο ψυχισμό, ο οποίος την οδήγησε, όπως κατήγγειλε, μέχρι την απόπειρα αυτοκτονίας, επηρεασμένη από την εγκληματική συμπεριφορά του κατηγορούμενου».



κενά, αντιφάσεις και ασάφειες», αλλά και αναφορές της ακόμη και σε διαφορετικές ημερομηνίες για τα καταγγελόμενα περιστατικά. «Μίλησε για απόπειρα αυτοκτονίας της εξαιτίας κακοποιητικής συμπεριφοράς του κατηγορούμενου αλλά από τη διαδικασία δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Προέκυψε ότι επρόκειτο για μια συνηθισμένη κρίση, καθώς η κοπέλα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα» είπε ενδεικτικά η εισαγγελέας και σε άλλο σημείο της πρότασής της τόνισε: «Γιατί δεν διατήρησαν το μόνο αποδεικτικό στοιχείο που είχαν; Δηλαδή την τηλεφωνική ομολογία, που όπως μας είπαν, είχαν από τον κατηγορούμενο; Τη συνομιλία που παραδέχονταν όπως μας είπαν τα εγκλήματα για τα οποία τον κατήγγειλε; Οι γονείς της καταγγέλλουσας είναι νομικοί».



Συνεχίζοντας η εισαγγελέας σημείωσε: «Γεγονός είναι ότι όλες αυτές οι ασάφειες εκ μέρους της καταγγέλλουσας, τα κενά και οι αντιφάσεις κλονίζουν τις ενδείξεις που οδήγησαν σε παραπομπή του κατηγορούμενου. Κατά τη γνώμη μου ποτέ αυτές οι ενδείξεις δεν μετατράπηκαν σε αποδείξεις για να οδηγηθεί το δικαστήριο σας σε καταδίκη του» συμπλήρωσε η εισαγγελέας έχοντας τονίσει πάντως νωρίτερα πως «οι πράξεις βιασμού και απόπειρας βιασμού δεν ήταν άγνωστες στο ελληνικό κοινό πριν το 2021 και το κίνημα #metoo». Απόδειξη, όπως επισήμανε, αποτελεί ο μεγάλος αριθμός καταγγελιών που υπήρχαν και τότε. «Το #metoo συνέβαλε στην ενίσχυση και ανάδειξη καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στον καλλιτεχνικό χώρο» πρόσθεσε.



Για τη δεύτερη καταγγέλλουσα η εισαγγελική λειτουργός στάθηκε στο ότι η συγκεκριμένη 20χρονη τότε γυναίκα έστειλε μηνύματα στον κατηγορούμενο σε ιδιαίτερα φιλικό και εγκάρδιο τόνο αρκετο διάστημα μετά τον βιασμό που υποστηρίζει ότι υπέστη από εκείνον.



«Ακόμη και αν δεν ξέρεις το νομικό χαρακτηρισμό μιας πράξης ξέρεις πώς νιώθεις» συμπλήρωσε η εισαγγελέας και ολοκληρώνοντας την πρότασή της σημείωσε: «Ζητώ την απαλλαγή του κατηγορουμένου λόγω αμφιβολιών».



Η απολογία Στην απολογία του σε προηγούμενη δικάσιμο, ο 43χρονος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως για όλα ευθύνονται οι «φασαίοι» που υποστηρίζουν τις καταγγέλλουσες.



«Δεν είναι τυχαίο ότι όλους αυτούς εδώ τους λένε φασαίους. Τώρα είναι η φάση του metoo και εδώ μέσα είναι όλοι φασαίοι. Εγώ, όμως, δεν πάω με τη φάση· πάω με τα πιστεύω μου και τις αξίες μου» είχε αναφέρει αντικρούοντας το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει.



Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος είχε εξαπολύσει δριμεία επίθεση στις γυναίκες που τον οδήγησαν στη Δικαιοσύνη. Όπως είχε πει η νεαρή κοπέλα που τον κατήγγειλε για απόπειρες βιασμού αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ η γνωστή ηθοποιός, αδερφή της, είναι «αδίστακτη». Σε ό,τι αφορά την έτερη καταγγέλλουσα που τον μήνυσε για βιασμό της ισχυρίστηκε πως επιθυμούσε αποκλειστική ερωτική σχέση μαζί του και, όταν εκείνος δεν ενέδωσε, αποφάσισε να τον εκδικηθεί.



«Όλο αυτό έγινε για το metoo. Ήθελαν τη λάμψη και μου κατέστρεψαν τη ζωή», υποστήριξε και διερωτήθηκε γιατί η καταγγέλλουσα που τον μήνυσε για βιασο συνέχιζε τα μαθήματα υποκριτικής μαζί του.



«Πώς γίνεται να ξαναπάς σε μάθημα με τον κακοποιητή σου; Γιατί ερχόταν;» είπε, κάνοντας λόγο για συναινετική ερωτική σχέση.



Τέλος ο ηθοποιός είπε ακόμη στην απολογία του ότι από τις καταγγελίες σε βάρος του καταστράφηκαν η ζωή και η καριέρα του, ενώ και οι γονείς του αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας.



Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τη προσεχή εβδομάδα.