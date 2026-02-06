«Τεντώθηκε στο μάθημα και του έβαλε απουσία» λέει μαθητής για τη φιλόλογο στην Αγία Παρασκευή που έχει γίνει καταγγελία για λεκτική κακοποίηση

«Εδώ είναι για να κάνουμε μάθημα και όχι για stretching class (μάθημα τεντώματος)» είπε η φιλόλογος στον μαθητή που τεντωνόταν την ώρα του μαθήματος





Μιλώντας στο Action24 ένας μαθητής του εδώ είναι για να κάνουμε μάθημα και όχι για stretching class (μάθημα τεντώματος)».













Στη συνέχεια, όταν παρέδιδε ο μαθητής το μάθημα, εκείνη μπορούσε να μας εξηγήσει κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε, άμα δεν ξέρει το παιδί που παρουσιάζει. Μετά γινόταν εξέταση για το μάθημα να δούμε τι θυμόμαστε κλπ.»



Σε ερώτηση αν η καθηγήτρια έκανε επίθεση ή έβριζε ή χλεύαζε τους μαθητές, ο μαθητής ανέφερε πως «χλευασμός υπήρχε. Αρκετές φορές το ύφος της δεν ήταν ιδιαίτερα καλό ειδικά για μαθητές.



Κλείσιμο εμείς εδώ πέρα δεν μαθαίνουμε έτσι να διαβάζουμε και αυτό που κάνεις δεν θα σου φέρει βαθμό και αποτελέσματα στο μέλλον". Της είχα πει "κυρία εγώ μπορώ να κάνω αυτή την προσπάθεια και μου λέει "ωραία να ξέρεις εγώ αυτό δεν θα το μετρήσω ως συμμετοχή στο μάθημα"» είπε.



Τέλος, επεσήμανε πως «η μητέρα μου είχε πάει με κάποιους γονείς, οι οποίοι είχαν επίσης παράπονα που είχαν ακούσει από τα παιδιά τους, και είχαν πάει και της είχαν μιλήσει, αλλά ο διευθυντής φέρεται να είπε "εδώ και τόσα χρόνια διδάσκει με αυτόν τον τρόπο και δεν μπορεί να κάνει κάτι"».



Τι αναφέρει η καταγγελία Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο της



Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτικός δεν παραδίδει η ίδια συστηματικά το μάθημα, αλλά αναθέτει στους μαθητές να αναλαμβάνουν ρόλο «διδάσκοντος», χωρίς κατά τον ισχυρισμό του να υπάρχει το αναγκαίο υποστηρικτικό πλαίσιο.



«Ένας συμμαθητής μας τεντώθηκε στο μάθημα και του έβαλε μονόωρη απουσία», υποστηρίζει μαθητής για τη φιλόλογο λυκείου στην Αγία Παρασκευή για την οποία έχει κατατεθεί και επίσημη καταγγελία για τον τρόπο διδασκαλίας της . Συγκεκριμένα, κατηγορείται για σοβαρά περιστατικά λεκτικής κακοποίησης μαθητών.Μιλώντας στο Action24 ένας μαθητής του σχολείου δηλώνει πως η φιλόλογος φέρεται να είπε σε συμμαθητή του που τεντωνόταν την ώρα του μαθήματος «(μάθημα τεντώματος)».Όπως ισχυρίζεται ο μαθητής παρόμοια περιστατικά συνέβαιναν και πέρυσι, «όλη την ώρα τους έλεγε να διαβάζουν με συγκεκριμένο τρόπο και ότι οι προσπάθειες μας δεν μετράνε. Το έχει πει και σε εμένα.Για αρχή κάθε μέρα κάποιος έπρεπε να φέρνει μία εργασία για το επόμενο μάθημα, το οποίο θα παρουσίαζε ο ίδιος, αλλιώς δεν θα έπαιρνε καλό βαθμό στο τετράμηνο. Ουσιαστικά δεν θα είχε κάνει την άσκηση που του είχε αναθέσει η δασκάλα.Στη συνέχεια, όταν παρέδιδε ο μαθητής το μάθημα, εκείνη μπορούσε να μας εξηγήσει κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε, άμα δεν ξέρει το παιδί που παρουσιάζει. Μετά γινόταν εξέταση για το μάθημα να δούμε τι θυμόμαστε κλπ.»Σε ερώτηση, ο μαθητής ανέφερε πως «της δεν ήταν ιδιαίτερα καλό ειδικά για μαθητές.«Συγκεκριμένα σε ένα μάθημα είχα κάνει μία προσπάθεια εγώ σε δύο σελίδες μαθήματος και επειδή δεν τα ήξερα λέξη-λέξη μου λέει "". Της είχα πει "κυρία εγώ μπορώ να κάνω αυτή την προσπάθεια και μου λέει ""» είπε.Τέλος, επεσήμανε πως «η μητέρα μου είχε πάει με κάποιους γονείς, οι οποίοι είχαν επίσης παράπονα που είχαν ακούσει από τα παιδιά τους, και είχαν πάει και της είχαν μιλήσει, αλλά ο διευθυντής φέρεται να είπε "».Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο της καταγγελίας , τα περιστατικά αφορούν μαθήτρια της Α’ Λυκείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Ιστορίας και συνδέονται με έναν τρόπο διδασκαλίας κατά τον οποίο οι μαθητές καλούνται να παρουσιάζουν την ύλη στην τάξη, πρακτική που όπως σημειώνεται αποδίδεται από τη σχολική διεύθυνση ως «εναλλακτική διδασκαλία».Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτικός δεν παραδίδει η ίδια συστηματικά το μάθημα, αλλά

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, η εκπαιδευτικός φέρεται να απευθύνεται στους μαθητές με προσβλητικούς και εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς, όπως «τι ξεφτιλίκια είναι αυτά» και «τι ρεζίλι είναι αυτό», φράσεις που, σύμφωνα με την καταγγελία, έχουν ακουστεί επανειλημμένα ακόμη και μέσα στην ίδια εβδομάδα.



Όπως περιγράφεται, οι συγκεκριμένες συμπεριφορές προκαλούν έντονη ψυχολογική πίεση στους μαθητές, με αποτέλεσμα κάποιοι να κλαίνε μέσα στην τάξη, να φοβούνται για την επίδοσή τους και να βιώνουν δημόσια απαξίωση μπροστά στους συμμαθητές τους.



Στην καταγγελία επισημαίνεται ότι η δημόσια αυτή έκθεση δεν περιορίζεται στο διδακτικό πλαίσιο, αλλά φέρεται να λειτουργεί ως καταλύτης για φαινόμενα bullying στα διαλείμματα, καθώς η στοχοποίηση αναπαράγεται από το μαθητικό περιβάλλον.



Γίνεται, επίσης, αναφορά σε παρόμοιες συμπεριφορές που, σύμφωνα με τον ισχυρισμό, είχαν εμφανιστεί και τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, γεγονός που φέρεται να οδήγησε σε μια ιδιότυπη «κανονικοποίηση» της κατάστασης.



Λόγω του ότι πρόκειται για ανήλικους μαθητές που επιβαρύνονται ψυχολογικά, ο καταγγέλλων ζητά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων, όπως ορίζει το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο προστασίας των μαθητών.



Από την πλευρά του σχολείου, ο διευθυντής αναφέρει στο protothema.gr ότι η συγκεκριμένη φιλόλογος εφαρμόζει τη λεγόμενη «ανεστραμμένη τάξη», ένα σύγχρονο και διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών και στη μετατόπιση της παραδοσιακής διάλεξης εκτός τάξης.



Σύμφωνα με τη θέση της διεύθυνσης, οι παρουσιάσεις των μαθητών εντάσσονται σε αυτό το παιδαγωγικό πλαίσιο και δεν συνιστούν αποποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου.



Τι είναι η «ανεστραμμένη τάξη» Η ανεστραμμένη τάξη, γνωστή διεθνώς ως flipped classroom, αποτελεί μοντέλο μεικτής μάθησης που αναπτύχθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και βαθμίδες.



Η βασική της φιλοσοφία αντιστρέφει την παραδοσιακή δομή της διδασκαλίας: το θεωρητικό μέρος του μαθήματος μεταφέρεται εκτός τάξης, συνήθως μέσω ψηφιακού υλικού ή εκπαιδευτικών βίντεο, τα οποία οι μαθητές μελετούν στον δικό τους χρόνο, ενώ ο σχολικός χρόνος αξιοποιείται για συζήτηση, επίλυση αποριών, ομαδικές δραστηριότητες και εφαρμογή της γνώσης με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.



Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του καθηγητή δεν καταργείται, αλλά μετασχηματίζεται, από κεντρικός πομπός γνώσης γίνεται συντονιστής, υποστηρικτής και παιδαγωγικός καθοδηγητής, με στόχο την εξατομικευμένη στήριξη των μαθητών.