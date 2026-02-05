Καταγγελία για λεκτική κακοποίηση από φιλόλογο λυκείου στην Αγία Παρασκευή που χρησιμοποιεί τη μέθοδο «ανεστραμμένη τάξη»: Μαθητές κλαίνε στην τάξη

Η διεύθυνση του σχολείου απαντά στις καταγγελίες ότι πρόκειται για σύγχρονη παιδαγωγική μέθοδο

, με τον καταγγέλλοντα να κάνει λόγο για σοβαρά περιστατικά λεκτικής κακοποίησης μαθητών στο πλαίσιο εφαρμογής μιας σύγχρονης, αλλά αμφιλεγόμενης, παιδαγωγικής πρακτικής.



Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο της καταγγελίας, τα περιστατικά αφορούν μαθήτρια της Α’ Λυκείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Ιστορίας και συνδέονται με έναν τρόπο διδασκαλίας κατά τον οποίο οι μαθητές καλούνται να παρουσιάζουν την ύλη στην τάξη, πρακτική που όπως σημειώνεται αποδίδεται από τη εναλλακτική διδασκαλία».







Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι, μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, η εκπαιδευτικός φέρεται να απευθύνεται στους μαθητές με προσβλητικούς και εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς, όπως «τι ξεφτιλίκια είναι αυτά» και «τι ρεζίλι είναι αυτό», φράσεις που, σύμφωνα με την καταγγελία, έχουν ακουστεί επανειλημμένα ακόμη και μέσα στην ίδια εβδομάδα.



Όπως περιγράφεται, οι συγκεκριμένες συμπεριφορές προκαλούν έντονη ψυχολογική πίεση στους μαθητές, με αποτέλεσμα κάποιοι να κλαίνε μέσα στην τάξη, να φοβούνται για την επίδοσή τους και να βιώνουν δημόσια απαξίωση μπροστά στους συμμαθητές τους.







Γίνεται, επίσης, αναφορά σε παρόμοιες συμπεριφορές που, σύμφωνα με τον ισχυρισμό, είχαν εμφανιστεί και τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, γεγονός που φέρεται να οδήγησε σε μια ιδιότυπη «κανονικοποίηση» της κατάστασης.



Λόγω του ότι πρόκειται για ανήλικους μαθητές που επιβαρύνονται ψυχολογικά, ο καταγγέλλων ζητά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων, όπως ορίζει το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο προστασίας των μαθητών.



Κλείσιμο protothema.gr ότι η συγκεκριμένη φιλόλογος εφαρμόζει τη λεγόμενη «ανεστραμμένη τάξη», ένα σύγχρονο και διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών και στη μετατόπιση της παραδοσιακής διάλεξης εκτός τάξης. Σύμφωνα με τη θέση της διεύθυνσης, οι παρουσιάσεις των μαθητών εντάσσονται σε αυτό το παιδαγωγικό πλαίσιο και δεν συνιστούν αποποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου.



Τι είναι η «ανεστραμμένη τάξη» Η ανεστραμμένη τάξη, γνωστή διεθνώς ως flipped classroom, αποτελεί μοντέλο μεικτής μάθησης που αναπτύχθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και βαθμίδες.



Η βασική της φιλοσοφία αντιστρέφει την παραδοσιακή δομή της διδασκαλίας: το θεωρητικό μέρος του μαθήματος μεταφέρεται εκτός τάξης, συνήθως μέσω ψηφιακού υλικού ή εκπαιδευτικών βίντεο, τα οποία οι μαθητές μελετούν στον δικό τους χρόνο, ενώ ο σχολικός χρόνος αξιοποιείται για συζήτηση, επίλυση αποριών, ομαδικές δραστηριότητες και εφαρμογή της γνώσης με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.



Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του καθηγητή δεν καταργείται, αλλά μετασχηματίζεται, από κεντρικός πομπός γνώσης γίνεται συντονιστής, υποστηρικτής και παιδαγωγικός καθοδηγητής, με στόχο την εξατομικευμένη στήριξη των μαθητών.



Εκπαιδευτικοί και μελέτες επισημαίνουν ότι η επιτυχία του μοντέλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα εμπιστοσύνης μέσα στην τάξη, από τη σαφή οριοθέτηση ρόλων και από την ενθαρρυντική, μη τιμωρητική στάση του εκπαιδευτικού.



Ειδικοί στον χώρο της εκπαίδευσης τονίζουν ότι οποιαδήποτε σύγχρονη διδακτική μέθοδος, ακόμη και αν στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, μπορεί να καταστεί προβληματική εάν εφαρμοστεί χωρίς παιδαγωγική ευαισθησία ή εάν συνοδευτεί από συμπεριφορές που εκλαμβάνονται ως προσβλητικές, απαξιωτικές ή εκφοβιστικές.



Σε τέτοιες περιπτώσεις, η καινοτομία κινδυνεύει να μετατραπεί σε πηγή άγχους και ψυχολογικής πίεσης για τους μαθητές, αντί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενδυνάμωσης και μάθησης.