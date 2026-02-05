Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου λόγω έργων
Προσωρινές διακοπή κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία και λωρίδες – Σύσταση προσοχής από την ΕΛΑΣ προς τους οδηγούς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοστούν το διήμερο 7 και 8 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα το Σάββατο (7/2) από τις 07:00΄ έως τις 15:00΄ και την Κυριακή (8/2) από τις 07.00΄ έως τις 10.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος του αριθμού 23 και στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ηροδότου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Επίσης την Κυριακή (8/2), από τις 07:00΄ έως 15:00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ως εξής:

-Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, στη δεύτερη από δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

-Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια των παραπάνω εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

