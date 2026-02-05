Σύλληψη 28χρονου στη Γλυφάδα για κατοχή ναρκωτικών, τα έκρυβε στον αεραγωγό του αυτοκινήτου
Σύλληψη 28χρονου στη Γλυφάδα για κατοχή ναρκωτικών, τα έκρυβε στον αεραγωγό του αυτοκινήτου

Στον αεραγωγό του οχήματός του εντοπίστηκαν δεκάδες συσκευασίες ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Σύλληψη 28χρονου στη Γλυφάδα για κατοχή ναρκωτικών, τα έκρυβε στον αεραγωγό του αυτοκινήτου
Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Γλυφάδας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο περιπολίας, κάλεσαν τον 28χρονο σε έλεγχο, καθώς επέβαινε σε όχημα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια ενδελεχούς έρευνας, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες ποσότητες ναρκωτικών στον αεραγωγό του οχήματος, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με 8,7 γραμμάρια κοκαΐνης, 52 συσκευασίες με 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, δύο κινητά τηλέφωνα καθώς και το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας. Σημειώνεται ότι ο 28χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.


Σύλληψη 28χρονου στη Γλυφάδα για κατοχή ναρκωτικών, τα έκρυβε στον αεραγωγό του αυτοκινήτου

