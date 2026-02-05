ΥΠΑ: Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές στα κρατικά αεροδρόμια Νάξου και Ηρακλείου, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμια Νάξος Ηράκλειο

ΥΠΑ: Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές στα κρατικά αεροδρόμια Νάξου και Ηρακλείου, δείτε εικόνες

Τοποθετήθηκαν νέα συστήματα φωτοσήμανσης και νέες διαγραμμίσεις και ασφαλτόστρωση του διαδρόμου

ΥΠΑ: Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές στα κρατικά αεροδρόμια Νάξου και Ηρακλείου, δείτε εικόνες
Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές στα κρατικά αεροδρόμια, Νάξου και Ηρακλείου, που αφορούν αντιστοίχως, νέα συστήματα φωτοσήμανσης και νέες διαγραμμίσεις και ασφαλτόστρωση του διαδρόμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στον Κρατικό Αερολιμένα Νάξου εγκαταστάθηκε στον διάδρομο προσγειώσεων/απογειώσεων αεροσκαφών νέο σύστημα φωτοσήμανσης με χρήση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών. Η τοποθέτηση διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή προσέγγιση πτητικών μέσων κατά τη διάρκεια νυχτερινών αεροδιακομιδών.

Τα νέα φωτιστικά σώματα, κατά μήκος της πίστας, λειτουργούν με ηλιακά πάνελ και όχι με ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που τα καθιστά ενεργειακά αυτόνομα και φιλικά προς το περιβάλλον, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος. Με την τοποθέτηση των φωτιστικών ενισχύεται η ασφάλεια και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στο αεροδρόμιο Νάξου.

ΥΠΑ: Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές στα κρατικά αεροδρόμια Νάξου και Ηρακλείου, δείτε εικόνες


Στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» έγιναν εργασίες διαγραμμίσεων στα πεδία ελιγμών αεροσκαφών καθώς και αναβάθμιση των κυκλωμάτων φωτοσήμανσης από συνεργεία τεχνικών των Διευθύνσεων Τεχνικής Συντήρησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του κύριου διαδρόμου του αερολιμένα Ηρακλείου.

Οι ανωτέρω εργασίες, όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση, εντάσσονται στο πρόγραμμα αναβάθμισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων των περιφερειακών αερολιμένων που διαχειρίζεται η ΥΠΑ.

ΥΠΑ: Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές στα κρατικά αεροδρόμια Νάξου και Ηρακλείου, δείτε εικόνες
Κλείσιμο

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης