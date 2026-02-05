Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
ΥΠΑ: Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές στα κρατικά αεροδρόμια Νάξου και Ηρακλείου, δείτε εικόνες
Τοποθετήθηκαν νέα συστήματα φωτοσήμανσης και νέες διαγραμμίσεις και ασφαλτόστρωση του διαδρόμου
Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές στα κρατικά αεροδρόμια, Νάξου και Ηρακλείου, που αφορούν αντιστοίχως, νέα συστήματα φωτοσήμανσης και νέες διαγραμμίσεις και ασφαλτόστρωση του διαδρόμου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στον Κρατικό Αερολιμένα Νάξου εγκαταστάθηκε στον διάδρομο προσγειώσεων/απογειώσεων αεροσκαφών νέο σύστημα φωτοσήμανσης με χρήση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών. Η τοποθέτηση διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή προσέγγιση πτητικών μέσων κατά τη διάρκεια νυχτερινών αεροδιακομιδών.
Τα νέα φωτιστικά σώματα, κατά μήκος της πίστας, λειτουργούν με ηλιακά πάνελ και όχι με ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που τα καθιστά ενεργειακά αυτόνομα και φιλικά προς το περιβάλλον, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος. Με την τοποθέτηση των φωτιστικών ενισχύεται η ασφάλεια και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στο αεροδρόμιο Νάξου.
Στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» έγιναν εργασίες διαγραμμίσεων στα πεδία ελιγμών αεροσκαφών καθώς και αναβάθμιση των κυκλωμάτων φωτοσήμανσης από συνεργεία τεχνικών των Διευθύνσεων Τεχνικής Συντήρησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του κύριου διαδρόμου του αερολιμένα Ηρακλείου.
Οι ανωτέρω εργασίες, όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση, εντάσσονται στο πρόγραμμα αναβάθμισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων των περιφερειακών αερολιμένων που διαχειρίζεται η ΥΠΑ.
