Δύο τραυματίες σε τροχαίο στη Γλυφάδα, τούμπαρε το ένα αυτοκίνητο
Τροχαίο Γλυφάδα

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένα ΙΧ παραβίασε πινακίδα STOP

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (4/2) με το ένα όχημα να έχει αναποδογυρίσει στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το notia.gr, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα το ένα όχημα να αναποδογυρίσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν ελαφρά οι δύο γυναίκες οδηγοί. 

Το τροχαίο έγινε στη διασταύρωση των οδών Ναπολέοντος Ζέρβα και Κύπρου, στη Γλυφάδα και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ιστοσελίδας, το ένα από τα οχήματα παραβίασε πινακίδα STOP.

Δείτε φωτογραφίες 

