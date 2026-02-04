Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Δύο τραυματίες σε τροχαίο στη Γλυφάδα, τούμπαρε το ένα αυτοκίνητο
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένα ΙΧ παραβίασε πινακίδα STOP
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (4/2) με το ένα όχημα να έχει αναποδογυρίσει στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με το notia.gr, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα το ένα όχημα να αναποδογυρίσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν ελαφρά οι δύο γυναίκες οδηγοί.
Το τροχαίο έγινε στη διασταύρωση των οδών Ναπολέοντος Ζέρβα και Κύπρου, στη Γλυφάδα και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ιστοσελίδας, το ένα από τα οχήματα παραβίασε πινακίδα STOP.
