Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στο Ηράκλειο
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στο Ηράκλειο
Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ηράκλειο, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, το ασθενοφόρο κατευθυνόταν σε περιστατικό μετά από κλήση που είχε λάβει όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν τραυματισμοί.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες για το περιστατικό που κατευθυνόταν το ασθενοφόρο, κινητοποιήθηκε άλλο όχημα του ΕΚΑΒ από διαφορετικό σταθμό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, το ασθενοφόρο κατευθυνόταν σε περιστατικό μετά από κλήση που είχε λάβει όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν τραυματισμοί.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες για το περιστατικό που κατευθυνόταν το ασθενοφόρο, κινητοποιήθηκε άλλο όχημα του ΕΚΑΒ από διαφορετικό σταθμό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα