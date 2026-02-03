Το «Αιολικό» του γλύπτη Takis τοποθετήθηκε στη Βουκουρεστίου, δείτε βίντεο από το έργο στο κέντρο της Αθήνας

Ένα νέο εικαστικό τοπόσημο κοσμεί από σήμερα την οδό Βουκουρεστίου, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού «Αιολικό» (Aeolian), έργο του 1989, του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού Takis (Παναγιώτη Βασιλάκη).

Η ιδέα που ανήκει στον Χρύσανθο Πανά, γεννήθηκε πριν από πέντε χρόνια. Σήμερα, αυτή η πρωτοβουλία γίνεται πραγματικότητα με την τοποθέτηση του γλυπτού του Takis , ενός έργου που αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη διαχρονική σχέση της τέχνης με την κίνηση, την ενέργεια και το αστικό τοπίο.

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis και την ομάδα του Δήμου Αθηναίων, η εγκατάσταση του γλυπτού στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου δημιουργεί έναν σύγχρονο πολιτιστικό περίπατο και έναν ζωντανό καλλιτεχνικό διάλογο. Ο διάλογος αυτός ενισχύεται ουσιαστικά από τα τρία «Σινιάλα» του Takis που εκτίθενται παράλληλα στο Foyer του Θεάτρου Παλλάς, συνδέοντας τον δημόσιο χώρο με την πολιτιστική σκηνή της πόλης.



Στην παρουσίαση του έργου, το οποίο αποτελεί μια προσφορά στον δημόσιο χώρο της πόλης, βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος τόνισε τη σημασία της αισθητικής αναβάθμισης της πρωτεύουσας μέσα από την τέχνη.

«Είμαστε στη Βουκουρεστίου και πίσω μας βλέπουμε το σπουδαίο έργο του κορυφαίου δημιουργού Takis. Και νομίζω ότι είναι μία ακόμη προσπάθεια για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, έτσι ώστε οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι και όχι μόνο, να βλέπουν κορυφαία έργα δίπλα τους και να τα απολαμβάνουν. Συνεχίζουμε», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων.







Χρύσανθος Πανάς: Ένας πολιτιστικός διάλογος με το Παλλάς

Για τη σημασία του έργου και τη θέση του στην πόλη μίλησε ο γνωστός επιχειρηματίας και συλλέκτης, Χρύσανθος Πανάς, ιδιοκτήτης του εμβληματικού «Athénée» που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.

Ο κ. Πανάς εξήγησε τη φύση του γλυπτού, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ζωγραφισμένο σίδηρο και αλουμίνιο: «"Αιολικό", γιατί κινείται με τον αέρα -όταν υπάρχει λίγος αέρας μπορούμε να το παρατηρήσουμε- και έχει και τρομερές αντανακλάσεις από το φως του ήλιου, ώστε να μπορεί να είναι σε δημόσια θέα και για τον Έλληνα αλλά και για τον ξένο επισκέπτη».



Παράλληλα, αποκάλυψε πως η τοποθέτηση του γλυπτού δεν είναι τυχαία, αλλά συνδιαλέγεται με άλλα έργα του καλλιτέχνη που βρίσκονται πολύ κοντά: «Το συνδυάσαμε σαν ένα διάλογο πολιτιστικό με τρία "Σινιάλα" του Takis, τα οποία βρίσκονται μέσα στο φουαγιέ του Θεάτρου Παλλάς. Το οποίο βέβαια είναι επισκέψιμο, από το πρωί ως το βράδυ έτσι μπορεί να μπει κάποιος και να τα θαυμάσει».





Ποιος ήταν ο πρωτοπόρος γλύπτης Takis

Ο Παναγιώτης Βασιλάκης, παγκοσμίως γνωστός ως Takis (1925-2019), υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης εικαστικής σκηνής και πρωτοπόρος της κινητικής τέχνης.



Γεννημένος στην Αθήνα, ξεκίνησε την πορεία του ως αυτοδίδακτος σε ένα υπόγειο εργαστήρι, πριν φύγει για το Παρίσι το 1954, όπου εντάχθηκε για λίγο στο ατελιέ του Κονσταντίν Μπρανκούζι.



Εμπνευσμένος από ραντάρ και κεραίες, δημιούργησε τα περίφημα «Σινιάλα» του, έργα που πάλλονται και παράγουν ήχους με την πνοή του ανέμου.



Ο Takis καινοτόμησε εξερευνώντας τις μαγνητικές δυνάμεις και την ενέργεια, δημιουργώντας Τηλεγλυπτά και Μουσικά έργα, ενώ το 1968 προσκληθηκε ως ερευνητής στο MIT.



Ιστορική στιγμή υπήρξε η performance του το 1960 «Ο Άνθρωπος στο Διάστημα», όπου «εκτόξευσε» ποιητή στον αέρα με τη βοήθεια μαγνητικού πεδίου.



Τα έργα του κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου (Pompidou, MOMA, Tate Modern), ενώ η γαλλική κυβέρνηση του παραχώρησε τον μεγαλύτερο δημόσιο χώρο στο Παρίσι (La Défense) για το δάσος των «Φωτεινών Σινιάλων» του.



Το 1986 επέστρεψε στην Ελλάδα και ίδρυσε το Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες (KETE) στο Γεροβουνό, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή το 2019.