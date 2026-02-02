Η αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε!
Πλοίο χτύπησε στο λιμάνι της Μεγίστης λόγω των δυνατών ανέμων, ενώ προσπαθούσε να δέσει
Το πλοίο παραμένει έξω από το λιμάνι με 36 επιβάτες, 81 μέλη πληρώματος και 15 οχήματα
Πλοίο χτύπησε στην προβλήτα του λιμανιού της Μεγίστης κατά τη διαδικασία της πρόσδεσής του.
Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Αστυπάλαια, Κάλυμνο, Κω, Νίσυρο, Τήλο, Σύμη, Ρόδο, Μεγίστη και επιστροφή, ενώ στο λιμάνι της Μεγίστης υπολογίζεται πως πνέει άνεμος 6 μποφόρ.
Στο σημείο βρίσκονται ένα περιπολικό του Λιμενικού και ένα σκάφος της Frontex.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Η Blue Star Ferries ενημερώνει ότι, σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 10.55, το πλοίο Blue Star Patmos κατά την άφιξή του στον λιμένα Μεγίστης Καστελλόριζου, επακούμβησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στον προβλήτα, κατά την διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης.
Από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, ενώ δεν σημειώθηκε εισροή υδάτων ούτε ρύπανση. Το πλοίο παραμένει ασφαλώς εκτός λιμένα, μέχρι βελτίωσης των καιρικών συνθηκών.
Στο πλοίο επιβαίνουν 36 επιβάτες και 81 μέλη του πληρώματος οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Επίσης στο πλοίο παραμένουν 9 Ι.Χ. οχήματα, 3 φορτηγά και 3 μοτοσυκλέτες.
Η ανακοίνωση της Blue Star
