Υπουργείο Υγείας: Ενθαρρυντικά τα στοιχεία του προγράμματος για την παιδική παχυσαρκία, πάνω από 1,5 παραπεμπτικά για εξετάσεις για τη νεφρικά ανεπάρκεια

36.460 οι δικαιούχοι στη δωρεάν αντιμετώπιση της παχυσαρκίας – Επέκταση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και στη νεφρική δυσλειτουργία

καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του παχέος εντέρου, του καρδιαγγειακού κινδύνου, ήρθαν και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της νεφρικής δυσλειτουργίας τα οποία εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Καρδιαγγειακού Κινδύνου.



Παράλληλά «τρέχει» και το Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας παιδιών με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.







Πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 1.590.000 παραπεμπτικά και αναμένονται ακόμα 250.000 για όσους έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικία τους.



Οι προβλεπόμενες εξετάσεις παρέχονται δωρεάν, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης.







Η δράση απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης ή σακχαρώδους διαβήτη, δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ).



Στους δικαιούχους αποστέλλονται αυτόματα παραπεμπτικά για εξετάσεις αίματος και ούρων, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση νεφρικής δυσλειτουργίας. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από ΧΝΝ, με το 80% να παραμένει αδιάγνωστο λόγω της ασυμπτωματικής εξέλιξης της νόσου στα αρχικά στάδια. Παράλληλα, η χώρα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ασθενών τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στην Ευρώπη.



Οι δωρεάν εξετάσεις περιλαμβάνουν τον υπολογισμό του eGFR, μέσω της κρεατινίνης αίματος σε συνδυασμό με την ηλικία και το φύλο, καθώς και τον δείκτη uACR, που αφορά τον λόγο λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων σε πρωινό δείγμα.



Παιδική παχυσαρκία Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, το υπουργείο Υγείας δημιούργησε την Υπηρεσία Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής με διαιτολόγο – διατροφολόγο, όπου οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες όπου κι αν βρίσκονται.



Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα πάνω από 1.000 παιδιά και έφηβοι από 2 έως και 17 ετών που κατοικούν σε 56 περιοχές της χώρας και ήδη το 80% αυτών έχουν διαπιστώσει σημαντική μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).



Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, το 40% παρουσιάζει και κλινικά προβλήματα και το ενθαρρυντικό είναι ότι καταγράφεται βελτίωση του Δείκτη Μάζας Σώματος.



Η ομάδα διαιτολόγων – διατροφολόγων υποστηρίζεται από διεπιστημονική ομάδα ειδικών, συμπεριλαμβανομένων ψυχολόγων, παιδιάτρων, παιδοενδοκρινολόγων και καθηγητών Φυσικής Αγωγής.



Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 διαδικτυακές συνεδρίες σε 6 μήνες (1 ανά 2 εβδομάδες), εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο, συμβουλές για βελτίωση καθημερινών συνηθειών και ενημερωτικό υλικό.



Σύμφωνα με την κ. Αγαπηδάκη, έχουν γίνει ενέργειες προκειμένου αυτό το πρόγραμμα να συνεχιστεί πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Δεν θέλουμε η χώρα να σκοράρει πρώτη στην παιδική παχυσαρκία αλλά να σκοράρει πρώτη στους δείκτες υγείας», σημείωσε.



Δωρεάν εξετάσεις και καινοτόμα φάρμακα Το πρόγραμμα που αφορά στην παχυσαρκία ενηλίκων προβλέπει τη δωρεάν χορήγηση καινοτόμων φαρμακευτικών θεραπειών υψηλού κόστους, σε συνδυασμό με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, εξατομικευμένη ιατρική παρακολούθηση και συνεχή καθοδήγηση. Απευθύνεται σε πολίτες με ιδιαίτερα αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37–40 με συνυπάρχουσες νοσηρότητες). Κεντρικός στόχος της δράσης είναι η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, η ασφαλής και σταδιακή απώλεια βάρους και η μακροχρόνια διαχείριση της παχυσαρκίας, με απώτερο σκοπό τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.



Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε με την αποστολή των πρώτων γραπτών μηνυμάτων στις 23 Δεκεμβρίου 2025. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6.000 πολίτες έχουν ήδη λάβει δωρεάν ιατρική υποστήριξη.



Η αποστολή των SMS, τα οποία περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, συνεχίζεται σταδιακά και αναμένεται να καλύψει συνολικά 36.360 δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Το 10% των δικαιούχων έχει Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 50 και η πλειονότητά βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής.



Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι πλέον θα ενταχθούν στη δράση των ΚΟΜΥ, προκειμένου ομάδα επαγγελματιών υγείας να τους επισκέπτεται στο σπίτι. Στις ομάδες θα ενταχθούν και φυσικοθεραπευτές.



Όπως επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, το πρόγραμμα στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου ζωής. «Ασχολούμαστε με ανθρώπους που ήταν για χρόνια ξεχασμένοι και πρέπει να βοηθήσουμε να σπάσει η απομόνωση. Τα φάρμακα είναι ακριβά και από μόνα τους χωρίς διατροφή και άσκηση δεν έχουν αποτέλεσμα», υπογράμμισε.



Η διαδικασία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απλή και προϋπόθεση είναι ο πολίτης να έχει κάνει τις καρδιολογικές εξετάσεις μέσω του Προγράμματος «Προλαμβάνω». Στη συνέχεια, ο γιατρός θα κρίνει εάν θα εκδοθεί παραπεμπτικό για φαρμακευτική αγωγή.



Εκτός από δωρεάν φαρμακευτική αγωγή, ο δικαιούχος θα λάβει και διατροφική συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και τη μακροχρόνια διαχείριση του βάρους.



«Η πρόληψη γίνεται σταδιακά καθημερινή πρακτική, μέσα από δωρεάν εξετάσεις, ιατρική φροντίδα και συνεχή ενημέρωση, ώστε όλοι να μπορούμε εύκολα και χωρίς κόστος να φροντίζουμε την υγεία μας», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.



«Για πρώτη φορά έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα στην πρόληψη» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να κάνουν τις εξετάσεις. «Η φιλοσοφία του υπουργείου Υγείας είναι πάμε εμείς στον κόσμο αντί να έρθει αυτός σε εμάς», πρόσθεσε.