Το μήνυμα του Ρίβερς για τον Αντετοκούνμπο: «Θέλει να είναι στους Μπακς, αγαπά το Μιλγουόκι»
O προπονητής της ομάδας του Μιλγουόκι μίλησε για τον Greek Freak και τόνισε πως θέλει να είναι στα ελάφια
Από το κακό στο χειρότερο το Μιλγουόκι. Οι Μπακς ηττήθηκαν με 107-79 και έτσι συνεχίσαν τις απογοητευτικές εμφανίσεις. Φυσικά δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ήταν τραυματίας και οι μέρες που έρχονται είναι κρίσιμες για την ανταλλαγή του.
O Nτοκ Ρίβερς μίλησε για τον Greek Freak και τόνισε πως θέλει να είναι στα ελάφια.
«Ο Γιάννης θα παίξει. Νομίζω ότι ο Γιάννης θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Απλώς δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό το σημείο. Προοδεύει. Ο Γιάννης θέλει να είναι υγιής. Έχει πει όλα όσα πρέπει να ακούσουμε. Ότι θέλει να είναι στους Μπακς, αγαπά την πόλη. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω ως προπονητής αυτή τη στιγμή».
Τα ελάφια είναι στο 18-29 και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός postseason, αν δεν βελτιώσουν την εικόνα τους.
“He wants to be a Buck and loves the City.”— NBACentral (@TheDunkCentral) February 1, 2026
- Doc Rivers on Giannis
(h/t @NBA__Courtside )
pic.twitter.com/Qvu59Kxe6e
