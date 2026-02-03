Τριάντα χρόνια που άλλαξαν το ελληνικό real estate
Τριάντα χρόνια που άλλαξαν το ελληνικό real estate
Με τρεις δεκαετίες εμπειρίας, η Savills Greece επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της αγοράς ακινητων, μετατρέποντάς τη σε ένα σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον διεθνών προδιαγραφών.
Sponsored Content
Με σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας, η Savills Greece συνδέει τη διαδρομή της με τη βαθιά αλλαγή της ελληνικής αγοράς ακινήτων, ενός κλάδου που έπρεπε να μετασχηματιστεί για να καταστεί βιώσιμος, εξωστρεφής και διεθνώς αξιόπιστος. Από μια μικρή ομάδα επαγγελματιών που λειτουργούσαν σε καθαρά αναλογικό περιβάλλον μέχρι ένα εκτενές δίκτυο πιστοποιημένων ειδικών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Κέρκυρα, η Savills Greece κατάφερε να χτίσει ένα μοντέλο που επιβίωσε στους κύκλους που διέγραψε η αγορά.
Η εταιρεία απέκτησε βαρύτητα μέσα από ένα πλήρως καθετοποιημένο εύρος υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών: εκτιμήσεις, έρευνα και ανάλυση αγοράς, συμβουλευτική επενδύσεων, διαχείριση κτιριακών έργων και ακινήτων, αγοραπωλησίες εμπορικών και οικιστικών ακινήτων καθώς και νομική υποστήριξη. Το αποτύπωμα αυτό έχει αναγνωριστεί και εκτός συνόρων, τόσο μέσα από δημοσιεύσεις στον διεθνή Τύπο New York Times, Financial Times, The Independent και βραβεύσεις από διεθνείς οργανισμούς όσο και μέσα από συμμετοχή σε κομβικά έργα, όπως η μεγάλη αστική ανάπλαση του Ελληνικού ή η μελέτη αξιοποίησης των κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών Πειραιά και Αθήνας.
Ξεκινώντας όμως, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όλα ήταν διαφορετικά. Η αγορά ακινήτων λειτουργούσε με fax, τηλέφωνα, χάρτες και πολλά χιλιόμετρα. Τα δεδομένα ήταν περιορισμένα, η τεχνολογία σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ η διεθνής επενδυτική κοινότητα αντιμετώπιζε την Ελλάδα με αρκετή δόση καχυποψίας. Αυτό που υπήρχε ήταν η διάθεση να δημιουργηθεί μια νέα προσέγγιση. Και κάπως έτσι, Η Savills Greece έβαλε αυτόν τον στόχο: να ανοίξει την πόρτα της ελληνικής αγοράς προς τα διεθνή πρότυπα. Και το κατάφερε.
«Το τρίπτυχο εντιμότητα-διαφάνεια-ανοιχτό μυαλό, έγινε το λειτουργικό πλαίσιο που μέχρι και σήμερα αποτελεί μέρος του εταιρικού DNA και του περιβάλλοντος που έχουμε δημιουργήσει για την ομάδα μας. Μιας κουλτούρας όπου όλοι συμμετέχουν, όλοι έχουν φωνή και όλοι ακούγονται. Και αυτό αναδεικνύεται από το γεγονός ότι η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως Great Place to Work για 2η συνεχόμενη χρονιά. Επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι οι αξίες αυτές αποτυπώνονται και στην καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων της. Γιατί, το real estate είναι, πάνω απ’ όλα, ανθρώπινες ανάγκες και αυτές εξελίσσονται πιο γρήγορα από την ίδια την αγορά», αναφέρουν τα άτομα του upper management της εταιρείας Δημήτρης Μανουσάκης και Κωνσταντίνα Ντότσικα.
«Καθώς η αγορά ωρίμαζε, το ακίνητο σταμάτησε να αποτελεί απλώς ένα σύνολο από τεχνικά χαρακτηριστικά. Μετατράπηκε σε εμπειρία, αφήγημα και επενδυτικό εργαλείο που απαιτεί ανάλυση, κατανόηση, εγρήγορση και αποφασιστικότητα. Η Savills Greece προσαρμόστηκε επενδύοντας σε data intelligence, σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία και μεθοδολογίες που επιτρέπουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας», προσθέτουν.
Σήμερα, η εταιρεία λειτουργεί με ένα συνδυαστικό μοντέλο: την εμπειρία των senior στελεχών σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξοικείωση και τη νέα οπτική της επόμενης γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία, σε μια αγορά που συνεχίζει να εξελίσσει το πλαίσιο λειτουργίας της.
Mόνο μέσα στο 2025, η εταιρεία επιβεβαίωσε αυτή την ανοδική πορεία και ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά real estate, αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο σε μερικά από τα πιο εμβληματικά projects που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η αξιοποίηση των πρώην εργοστασίων Αλλατίνη στην Θεσσαλονικη και οι τουριστικές αναπτύξεις Kilada Hills στο Πόρτο Χέλι και Elounda Hills στην Κρήτη, έργα που θα επαναπροσδιορίσουν τον χάρτη του ελληνικού high-end real estate.
Παράλληλα, ανέλαβε την προώθηση και πώληση flagship οικιστικών αναπτύξεων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως τα Triton και Falirikon, διευρύνοντας ταυτόχρονα το portfolio της με υψηλών προδιαγραφών κατοικίες στα βόρεια προάστια και κορυφαία επαγγελματικά ακίνητα, από σύγχρονα γραφεία έως πολυτελή resorts σε στρατηγικές τοποθεσίες.
Στον τομέα του project management, η ομάδα μηχανικών επιβλέπει την κατασκευή δύο ξενοδοχειακών μονάδων σε Αθήνα και Κυκλάδες, δυο υπερπολυτελών οικιστικών έργων σε Ψυχικό και Γλυφάδα, την ανάπτυξη νέας πρεσβείας αυξημένων απαιτήσεων, ενώ παρέχει project management υπηρεσίες σε διεθνή τραπεζικό οργανισμό και πολυεθνικές εταιρείες για την διαμόρφωση των γραφείων τους στην Αθήνα.
Με αφορμή αυτές τις σημαντικές συνεργασίες και τις σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας, η Savills Greece ανοίγει πλέον τον δημόσιο διάλογο γύρω από το real estate. Το Savills Greece Property Focus, το νέο podcast της εταιρείας, φιλοξενεί ανθρώπους που διαμορφώνουν την αγορά, αναλυτές και decision-makers με στόχο την αποδόμηση μύθων, ανάδειξη πιθανών κινδύνων που ελλοχεύουν στην αγορά και στη χαρτογράφηση πραγματικών ευκαιριών.
Για όσους θέλουν να καταλάβουν πώς εξελίσσεται το επόμενο κεφάλαιο του ελληνικού real estate, σχετικό περιεχόμενο, ευκαιρίες, projects καθώς και όλες οι υπηρεσίες της Savills Greece βρίσκονται στο kentriki.gr. Και οι συζητήσεις που καθορίζουν το αύριο, στο Savills Greece Property Focus .
Δείτε περισσότερα στα social media:
Linkedin: www.linkedin.com/kentriki-savillsgreece
Instagram: www.instagram.com/kentriki_savills
TikTok: www.tiktok.com/@kentriki_savills_greece
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα