Λάρισα: Φίλαθλος πήγε να δει την ΑΕΛ στο Πανθεσσαλικό με… δυόμισι κιλά παϊδάκια
Λάρισα Βόλος Πανθεσσαλικό Στάδιο παϊδάκια

Ο φίλος των «βυσσινί» δεν ήθελε σάντουιτς ή τα συνηθισμένα σνακ των γηπέδων, αλλά προτίμησε ταπεράκι με παϊδάκια

Ανάσα στη μάχη για την παραμονή πήρε η ΑΕΛ Novibet, η οποία πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό το Σάββατο, επικρατώντας με 2-0 του Βόλου. Οι «βυσσινί», έχοντας στο πλευρό τους περίπου 5.000 φιλάθλους πανηγύρισαν στο έπακρον τα δύο τέρματα του Τούπτα, ο οποίος «υπέγραψε» τη νίκη των φιλοξενούμενων. 

Στις εξέδρες, οι φίλοι της Λάρισας έστησαν τη δική τους γιορτή απέναντι στην ομάδα της πόλης με την οποία παραδοσιακά υπάρχει... κόντρα. Μια εικόνα συγκεκριμένα από τις κερκίδες έγινε viral καθώς φίλαθλων των «βυσσινί» πήρε θέση στο Πανθεσσαλικό έχοντας μαζί του ταπεράκι με… παϊδάκια.

Ο Λαρισαίος φίλαθλος σύμφωνα με τοπικά μέσα είχε μαζί του 2,5 κιλά αρνίσια παϊδάκια τα οποία μοίρασε σε όλους τους συνοπαδούς του.

Δείτε τη φωτογραφία:

Λάρισα: Φίλαθλος πήγε να δει την ΑΕΛ στο Πανθεσσαλικό με… δυόμισι κιλά παϊδάκια


Πηγή: arenalarissa.gr
