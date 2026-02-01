Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Η ταπείνωση είναι χάρη, είναι σοφία, είναι δύναμη, είναι ειρήνη»

Κατά την χοροστασία του το πρωί στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, έστειλε μηνύματα αναφερόμενος στην εορτή του Τριωδίου και στην παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη

