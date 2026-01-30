Πήρε χρήματα και κοσμήματα από 85χρονη στον Αλμυρό λέγοντας πως την παρακολουθούν με drone, στη φυλακή 43χρονος

Η 85χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι της επιστράφηκαν τα κοσμήματα που είχε παραδώσει στους δράστες, με εξαίρεση τη βέρα του εκλιπόντος συζύγου της και ένα ακόμη δαχτυλίδι ενώ έλαβε αποζημίωση 300 ευρώ