Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Πήρε χρήματα και κοσμήματα από 85χρονη στον Αλμυρό λέγοντας πως την παρακολουθούν με drone, στη φυλακή 43χρονος
Πήρε χρήματα και κοσμήματα από 85χρονη στον Αλμυρό λέγοντας πως την παρακολουθούν με drone, στη φυλακή 43χρονος
Η 85χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι της επιστράφηκαν τα κοσμήματα που είχε παραδώσει στους δράστες, με εξαίρεση τη βέρα του εκλιπόντος συζύγου της και ένα ακόμη δαχτυλίδι ενώ έλαβε αποζημίωση 300 ευρώ
Καταδικάστηκε 43χρονος που εξαπάτησε 85χρονη στον Πλάτανο Αλμυρού, στη Μαγνησία και της απέσπασε χρήματα και κοσμήματα 2.000 ευρώ λέγοντας της πως την παρακολουθούν με drone.
Ο 43χρονος είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να κινείται στο χωριό την ημέρα της απάτης και συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, αρνούμενος κάθε εμπλοκή. Ωστόσο το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει τους τέσσερις, καθώς ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το gegonota.news.
Η 85χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι της επιστράφηκαν τα κοσμήματα που είχε παραδώσει στους δράστες, με εξαίρεση τη βέρα του εκλιπόντος συζύγου της και ένα ακόμη δαχτυλίδι. Όπως είπε, έλαβε 300 ευρώ ως αποζημίωση.
Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεχόταν τηλεφωνικές κλήσεις από τις 14:30 έως τις 16:00, καθώς οι δράστες ήθελαν να την κρατούν απασχολημένη. Της είπαν ότι παρακολουθούσαν το σπίτι της με drone και για να βεβαιωθούν ότι συμμορφωνόταν με τις οδηγίες τους, της ζήτησαν να χτυπήσει τρεις φορές την ντουλάπα του δωματίου της αφού άφησε τα κοσμήματα έξω από το σπίτι.
Η ηλικιωμένη ανέφερε ότι δεν είδε κανέναν από κοντά γιατί το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ήταν παρκαρισμένο σε παρακείμενο στενό.
Ο 43χρονος υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο της συζύγου του για να μεταβεί στην αστυνομία προκειμένου να παραλάβει την ταυτότητά του. Εκεί, όπως είπε, αστυνομικός που τον γνώριζε τού ανέφερε ότι το όχημα είχε καταγραφεί στον Αλμυρό την προηγούμενη ημέρα. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί άλλο αυτοκίνητο για την δουλειά του και ότι η σύζυγός του συνήθιζε να το παραχωρεί σε συγγενικά πρόσωπα και τρίτους, οπότε πιθανώς έτσι να βρέθηκε εκεί.
Όταν ο εισαγγελέας αναφέρθηκε σε βιντεοληπτικό υλικό από κατάστημα της περιοχής, στο οποίο φαίνεται γυναίκα να παραλαμβάνει τα κοσμήματα, καθώς και σε μαρτυρία γείτονα που ανέφερε ότι η γυναίκα αυτή μοιάζει με τη σύζυγο του κατηγορουμένου, ο 43χρονος δήλωσε άγνοια.
Σε ό,τι αφορά τα κοσμήματα που επεστράφησαν, ανέφερε ότι πιθανότατα τα επέστρεψαν εκείνοι που χρησιμοποίησαν το αυτοκίνητο.
Ο εισαγγελέας της έδρας υπογράμμισε ότι το αδίκημα της απάτης διώκεται πλέον αυτεπαγγέλτως και περιέγραψε τον τρόπο δράσης, αναφέροντας ότι άνδρας προσποιήθηκε τηλεφωνικά υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η γυναίκα που αφαίρεσε τα κοσμήματα καταγράφηκε σε βίντεο.
Επισήμανε ότι, παρά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος δεν ανέφερε εξαρχής ότι το όχημα ανήκε στη σύζυγό του, ενώ υπενθύμισε προηγούμενη καταδίκη του το 2013 για κλοπή και εκβίαση. Χαρακτήρισε την πράξη ιδιαίτερης ηθικής και κοινωνικής απαξίας και πρόετινε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Το Δικαστήριο, ωστόσο, αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας λόγω της επιστροφής των κοσμημάτων και επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με εκτιτέους τους τέσσερις, χωρίς αναστολή στην έφεση.
Ο 43χρονος είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να κινείται στο χωριό την ημέρα της απάτης και συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, αρνούμενος κάθε εμπλοκή. Ωστόσο το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει τους τέσσερις, καθώς ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το gegonota.news.
Η 85χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι της επιστράφηκαν τα κοσμήματα που είχε παραδώσει στους δράστες, με εξαίρεση τη βέρα του εκλιπόντος συζύγου της και ένα ακόμη δαχτυλίδι. Όπως είπε, έλαβε 300 ευρώ ως αποζημίωση.
Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεχόταν τηλεφωνικές κλήσεις από τις 14:30 έως τις 16:00, καθώς οι δράστες ήθελαν να την κρατούν απασχολημένη. Της είπαν ότι παρακολουθούσαν το σπίτι της με drone και για να βεβαιωθούν ότι συμμορφωνόταν με τις οδηγίες τους, της ζήτησαν να χτυπήσει τρεις φορές την ντουλάπα του δωματίου της αφού άφησε τα κοσμήματα έξω από το σπίτι.
Η ηλικιωμένη ανέφερε ότι δεν είδε κανέναν από κοντά γιατί το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ήταν παρκαρισμένο σε παρακείμενο στενό.
Ο 43χρονος υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο της συζύγου του για να μεταβεί στην αστυνομία προκειμένου να παραλάβει την ταυτότητά του. Εκεί, όπως είπε, αστυνομικός που τον γνώριζε τού ανέφερε ότι το όχημα είχε καταγραφεί στον Αλμυρό την προηγούμενη ημέρα. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί άλλο αυτοκίνητο για την δουλειά του και ότι η σύζυγός του συνήθιζε να το παραχωρεί σε συγγενικά πρόσωπα και τρίτους, οπότε πιθανώς έτσι να βρέθηκε εκεί.
Όταν ο εισαγγελέας αναφέρθηκε σε βιντεοληπτικό υλικό από κατάστημα της περιοχής, στο οποίο φαίνεται γυναίκα να παραλαμβάνει τα κοσμήματα, καθώς και σε μαρτυρία γείτονα που ανέφερε ότι η γυναίκα αυτή μοιάζει με τη σύζυγο του κατηγορουμένου, ο 43χρονος δήλωσε άγνοια.
Σε ό,τι αφορά τα κοσμήματα που επεστράφησαν, ανέφερε ότι πιθανότατα τα επέστρεψαν εκείνοι που χρησιμοποίησαν το αυτοκίνητο.
Ο εισαγγελέας της έδρας υπογράμμισε ότι το αδίκημα της απάτης διώκεται πλέον αυτεπαγγέλτως και περιέγραψε τον τρόπο δράσης, αναφέροντας ότι άνδρας προσποιήθηκε τηλεφωνικά υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η γυναίκα που αφαίρεσε τα κοσμήματα καταγράφηκε σε βίντεο.
Επισήμανε ότι, παρά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος δεν ανέφερε εξαρχής ότι το όχημα ανήκε στη σύζυγό του, ενώ υπενθύμισε προηγούμενη καταδίκη του το 2013 για κλοπή και εκβίαση. Χαρακτήρισε την πράξη ιδιαίτερης ηθικής και κοινωνικής απαξίας και πρόετινε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Το Δικαστήριο, ωστόσο, αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας λόγω της επιστροφής των κοσμημάτων και επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με εκτιτέους τους τέσσερις, χωρίς αναστολή στην έφεση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα