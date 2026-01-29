Επίθεση αγνώστων σε τρεις 19χρονους στην Πάτρα, είπαν ότι τους χτύπησαν επειδή ένας εξ αυτών φορούσε μπλούζα με την ελληνική σημαία - Συνελήφθη 25χρονος
Συνελήφθη 25χρονος για τον ξυλοδαρμό που κατήγγειλαν πως δέχτηκαν τρεις 19χρονοι στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα.
Οι τρεις νεαροί κατήγγειλαν πως δέχτηκαν επίθεση από οκτώ αγνώστους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και όλοι φορούσαν μαύρα ρούχα. Όπως ανέφεραν, το επεισόδιο έγινε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δράστες έφεραν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη με τα οποία τους κατάφεραν χτυπήματα. Αιτία σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, αποτέλεσε το γεγονός ότι το ένα από τα θύματα φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία.
Σύμφωνα με το tempo24.news η Ασφάλεια Πατρών, συνέλαβε έναν 25χρονο που φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό και αναγνωρίστηκε από τους 19χρονους. Ο νεαρός με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος θα οδηγηθεί την Παρασκευή στον εισαγγελέα.
Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων δραστών.
