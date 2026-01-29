H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Καταγγελία για ξυλοδαρμό 19χρονων στην Πάτρα επειδή ο ένας φορούσε μπλούζα με την ελληνική σημαία
Σύμφωνα με την καταγγελία οι δράστες ήταν 8, φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν μαζί τους σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη
Καταγγελία για ξυλοδαρμό με αφορμή μια μπλούζα με την ελληνική σημαία έκαναν σήμερα, Πέμπτη, στην Πάτρα τρεις 19χρονοι.
Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό συνέβη στις 3:30 τα ξημερώματα στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου.
Οι τρεις 19χρονοι - ο ένας από την Πάτρα και οι άλλοι δύο από την Αθήνα - κατήγγειλαν ξυλοδαρμό από οκτώ αγνώστους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και όλοι φορούσαν μαύρα ρούχα.
Όπως ανέφεραν το επεισόδιο έγινε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δράστες έφεραν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη με τα οποία τους κατάφεραν χτυπήματα.
Αιτία σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, το γεγονός ότι το ένα από τα θύματα φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία γεγονός που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση και τον ξυλοδαρμό.
Από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δραστών για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
