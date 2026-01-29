Παράνομες οι τουρκικές NAVTEX, σπασμωδικές ενέργειες, λέει η Αθήνα: Θα συνεχίσουμε να ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Δεν νοείται, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, NAVTEX η οποία καταλαμβάνει τεράστια περιοχή για μακρύ χρόνο και χωρίς να συναρτάται με κάποιο γεγονός, τονίζουν κυβερνητικά στελέχη