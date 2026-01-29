H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Παράνομες οι τουρκικές NAVTEX, σπασμωδικές ενέργειες, λέει η Αθήνα: Θα συνεχίσουμε να ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Δεν νοείται, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, NAVTEX η οποία καταλαμβάνει τεράστια περιοχή για μακρύ χρόνο και χωρίς να συναρτάται με κάποιο γεγονός, τονίζουν κυβερνητικά στελέχη
«Η έκδοση παράτυπης αγγελίας από την Τουρκία εντάσσεται στη γενικότερη τακτική κατάχρησης της υπηρεσίας NAVTEX για την προβολή των ανυπόστατων διεκδικήσεών της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στο διεθνές ακροατήριο. Λαμβάνει χώρα σε βάρος της ορθής λειτουργίας του συστήματος αυτού και κατ' επέκταση της ασφάλειας των ναυτιλλομένων».
Τα παραπάνω επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, απαντώντας, επί της ουσίας, στις... αορίστου χρόνου NAVTEX που εκδίδει η Άγκυρα, η οποία μάλιστα, υποστηρίζει έτι περαιτέρω ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο Αιγαίο «εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας της θα πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με την Τουρκία», ενώ επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών και κάνει λόγο για μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας.
Συνεχίζοντας, για το ίδιο θέμα, στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης παρατηρούν πως «οι NAVTEX συνιστούν ένα τεχνικό εργαλείο που εκδίδεται για συγκεκριμένο ζήτημα, όπως στρατιωτική άσκηση, η οποία αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα. Δεν νοείται, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, NAVTEX η οποία καταλαμβάνει τεράστια περιοχή για μακρύ χρόνο και χωρίς να συναρτάται με κάποιο γεγονός. Γι' αυτό η τουρκική NAVTEX είναι απολύτως παράνομη και δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα».
Για το ζήτημα αυτό, πέρα από τα διαβήματα διαμαρτυρίας, η Ελλάδα προβαίνει επίσης σε αναφορά στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής του ΙΜΟ που έχει την ευθύνη της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας σε διεθνές επίπεδο, ενώ στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία το 2024 καταγράφηκε ρητά η παράνομη αυτή η πρακτική. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν θα αποθαρρυνθεί από τέτοιες σπασμωδικές και παράνομες ενέργειες» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.
Τι υποστήριξε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας
Οι τουρκικές NAVTEX που αφορούν τις «δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο δημοσιεύονται και έχουν ισχύ επ’ αόριστον και όχι για δύο χρόνια» είχε δηλώσει προηγουμένως το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με αφορμή δημοσιεύματα στην Ελλάδα για δύο NAVTEX που φέρονταν να ισχύουν μέχρι το 2027.
Όπως ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με τις δημοσιευόμενες NAVTEX τονίζεται ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος, πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».
Τόνισε επίσης ότι «η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των Νήσων Μη Στρατιωτικού Καθεστώτος αντίκειται στις διεθνείς συμφωνίες».
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας κατέληξε με προειδοποίηση ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να εξουδετερώνουν μονομερείς δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας που προκύπτουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».
Η Άγκυρα αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα
Η δήλωση αυτή είναι ακριβής, καθώς λανθασμένα δημιουργήθηκε στην Αθήνα η εντύπωση ότι είναι πρωτοφανές γεγονός και σημαντική πρόκληση, οι δύο NAVTEX να έχουν διάρκεια μέχρι το 2027, δεδομένου ότι όλες οι NAVTEX που έχουν διακηρυκτικό χαρακτήρα και αναφέρονται σε πάγιες αμφισβητήσεις της Τουρκίας (υφαλοκρηπίδα, αποστρατιωτικοποίηση, έρευνα-διάσωση, έλεγχος παράνομης διακίνησης αμφισβήτηση περιοχής ευθύνης έκδοσης NAVTEX κ.λπ.) ανανεώνονται κάθε εβδομάδα χωρίς χρονικό περιορισμό, ενώ υπάρχουν και NAVTEX που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο που ορίζεται τυπικά να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον μέχρι το 2030 και άλλες που αναδημοσιεύονται σε εβδομαδιαία βάση από το 2017 και το 2018.
Εκ των πραγμάτων, οι θέσεις που διατυπώνονται στις NAVTEX αυτές είναι από μόνες τους προκλητικές, καθώς αμφισβητούν κρίσιμα κυριαρχικά δικαιώματα και αρμοδιότητες της Ελλάδας, και δεν είναι η διάρκειά τους που τις καθιστά προκλητικές, καθώς αφορούν πάγιες, διακηρυγμένες θέσεις της Τουρκίας.
