Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Οι NAVTEX μας έχουν αόριστη διάρκεια, η Ελλάδα να συντονίζεται μαζί μας σε έρευνες στο Αιγαίο
«Οι NAVTEX έχουν χαρακτήρα τεχνικών ενστάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος, που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο»
Οι τουρκικές NAVTEX που αφορούν τις «δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο δημοσιεύονται και έχουν ισχύ επ’ αόριστον και όχι για δύο χρόνια», δηλώνει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, με αφορμή δημοσιεύματα στην Ελλάδα για δύο NAVTEX που φέρονταν να ισχύουν μέχρι το 2027.
Όπως αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, με τις δημοσιευόμενες NAVTEX τονίζεται ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος, πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».
Τονίζεται επίσης ότι «η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των Νήσων Μη Στρατιωτικού Καθεστώτος αντίκειται στις διεθνείς συμφωνίες».
Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας καταλήγει με προειδοποίηση ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να εξουδετερώνουν μονομερείς δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας που προκύπτουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».
Η δήλωση αυτή είναι ακριβής, καθώς λανθασμένα δημιουργήθηκε στην Αθήνα η εντύπωση ότι είναι πρωτοφανές γεγονός και σημαντική πρόκληση, οι δύο NAVTEX να έχουν διάρκεια μέχρι το 2027, δεδομένου ότι όλες οι NAVTEX που έχουν διακηρυκτικό χαρακτήρα και αναφέρονται σε πάγιες αμφισβητήσεις της Τουρκίας (υφαλοκρηπίδα, αποστρατιωτικοποίηση, έρευνα-διάσωση, έλεγχος παράνομης διακίνησης αμφισβήτηση περιοχής ευθύνης έκδοσης NAVTEXκ.λπ.) ανανεώνονται κάθε εβδομάδα χωρίς χρονικό περιορισμό, ενώ υπάρχουν και NAVTEX που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο που ορίζεται τυπικά να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον μέχρι το 2030 και άλλες που αναδημοσιεύονται σε εβδομαδιαία βάση από το 2017 και το 2018.
Εκ των πραγμάτων, οι θέσεις που διατυπώνονται στις NAVTEX αυτές είναι από μόνες τους προκλητικές, καθώς αμφισβητούν κρίσιμα κυριαρχικά δικαιώματα και αρμοδιότητες της Ελλάδας, και δεν είναι η διάρκειά τους που τις καθιστά προκλητικές, καθώς αφορούν πάγιες, διακηρυγμένες θέσεις της Τουρκίας.
Η Άγκυρα αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα
