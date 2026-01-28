H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Συλλυπητήριο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου για τα θύματα των δύο τραγωδιών σε Ρουμανία και Τρίκαλα
Ο Παναγιώτατος εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια, τη συμπάθεια και τη συμπαράσταση της Μητρός Εκκλησίας, προσευχόμενος ο πανάγαθος Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των θυμάτων
Συλλυπητήρια μηνύματα απέστειλε η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προς τους Σεβασμιωτάτους αδελφούς αυτού Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, Κίτρους κ. Γεώργιο και Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο στο άκουσμα του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε επτά νέους άνδρες, φιλάθλους της ποδοσφαιρικής ομάδος ΠΑΟΚ, και τραυμάτισε άλλους τρεις.
Ομοίως, συλλυπητήριο Πατριαρχικό μήνυμα απεστάλη και στον Σεβ. Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομο λόγω της φονικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο των Τρικάλων, η οποία οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες σε αυτό γυναίκες.
Η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και ο σεπτός Προκαθήμενος αυτής δέονται στον Αναστάντα Κύριο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων, υπέρ ενισχύσεως και παρηγορίας των πενθούντων συγγενών και οικείων τους και υπέρ ταχείας και πλήρους αποκαταστάσεως της υγείας των τραυματισθέντων.
Ακολουθούν τα Συλλυπητήρια μηνύματα του Παναγιωτάτου:
