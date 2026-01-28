«Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση» είπε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε Έλληνα γιατρό - Οι 3 μπορούν να επιστρέψουν, δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα

«Κόλλησε το τιμόνι» είπε τραυματίας σε Έλληνα γιατρό

Το protothema.gr βρέθηκε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα και έξω από το γήπεδο της Τούμπας, καταγράφοντας τις εξελίξεις μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.Το πρωί της Τετάρτης, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, συνδέθηκε με τους απεσταλμένους του protothema.gr στη Ρουμανία, Μαρίνο Αλειφέρη και στην Τούμπα, Στράτο Λούβαρη και μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις και τις έρευνες που γίνονται για το τραγικό δυστύχημα. Στην έκτακτη εκπομπή μίλησε και ο Αλέξης Σπυρόπουλος.Στο μεταξύ, μια σοκαριστική μαρτυρία επιζώντος για το τι συνέβη στο πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μετέφερε ο Έλληνας γιατρός Δημήτρης Κούκουλας στη Ρουμανία, ο οποίος και έσπευσε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.φέρεται να είπε ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ για το φονικό τροχαίο στον Έλληνα γιατρό, όπως ο ίδιος ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ.«Συνομίλησα με τους δύο εκ των τριών (σ.σ. τραυματιών). Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους και πιο ελαφριά, έχει κάποια κατάγματα στα κάτω άκρα, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του lane assist. Έγινε μία προσπέραση, μπλόκαρε το lane assistant και μπλόκαρε το τιμόνι, του έφυγε, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου γιατί κάτι έγινε με το lane assistant. Ενεργοποιήθηκε το lane assist και ο οδηγός δεν μπορούσε να επαναφέρει την πορεία του αυτοκινήτου» ανέφερε χαρακτηριστικά.Ωστόσο μένει να φανεί από την έρευνα αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο, καθώς το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας απενεργοποιείται αυτόματα αν ο οδηγός ανάψει φλας, καθώς «αντιλαμβάνεται» ότι γίνεται αλλαγή λωρίδας εκούσια. Εν προκειμένω, φαίνεται από το βίντεο ότι ο οδηγός είχε ανάψει φλας, άρα αν το lane assist λειτούργησε κανονικά δεν θα έπρεπε να τραβήξει τον οδηγό πίσω στη λωρίδα.Το lane assist είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που βοηθά το αυτοκίνητο να παραμένει εντός της λωρίδας κυκλοφορίας του.Το σύστημα παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του δρόμου μέσω κάμερας κι αν ανιχνεύσει ότι το όχημα φεύγει από τη λωρίδα, επεμβαίνει ενεργά στο τιμόνι και το επαναφέρει στη «σωστή» θέση.