«Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση» είπε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε Έλληνα γιατρό - Οι 3 μπορούν να επιστρέψουν, δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα
«Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση» είπε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε Έλληνα γιατρό - Οι 3 μπορούν να επιστρέψουν, δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα
Ο Δημήτρης Κούκουλας ανέφερε ότι ένας από τους τραυματίες του είπε ότι κόλλησε το τιμόνι κατά την προσπέραση - Η έρευνα θα δείξει αν αυτή είναι στα αλήθεια η αιτία του φονικού τροχαίου - Στο νοσοκομείο και η Ελληνίδα πρέσβης της Ρουμανίας
Το protothema.gr βρέθηκε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα και έξω από το γήπεδο της Τούμπας, καταγράφοντας τις εξελίξεις μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.
«Κόλλησε το τιμόνι κατά την προσπέραση λόγω lane assist φέρεται να είπε ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ για το φονικό τροχαίο στον Έλληνα γιατρό, όπως ο ίδιος ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ.
«Συνομίλησα με τους δύο εκ των τριών (σ.σ. τραυματιών). Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους και πιο ελαφριά, έχει κάποια κατάγματα στα κάτω άκρα, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του lane assist. Έγινε μία προσπέραση, μπλόκαρε το lane assistant και μπλόκαρε το τιμόνι, του έφυγε, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου γιατί κάτι έγινε με το lane assistant. Ενεργοποιήθηκε το lane assist και ο οδηγός δεν μπορούσε να επαναφέρει την πορεία του αυτοκινήτου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο μένει να φανεί από την έρευνα αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο, καθώς το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας απενεργοποιείται αυτόματα αν ο οδηγός ανάψει φλας, καθώς «αντιλαμβάνεται» ότι γίνεται αλλαγή λωρίδας εκούσια. Εν προκειμένω, φαίνεται από το βίντεο ότι ο οδηγός είχε ανάψει φλας, άρα αν το lane assist λειτούργησε κανονικά δεν θα έπρεπε να τραβήξει τον οδηγό πίσω στη λωρίδα.
Το σύστημα παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του δρόμου μέσω κάμερας κι αν ανιχνεύσει ότι το όχημα φεύγει από τη λωρίδα, επεμβαίνει ενεργά στο τιμόνι και το επαναφέρει στη «σωστή» θέση.
«Κόλλησε το τιμόνι» είπε τραυματίας σε Έλληνα γιατρόΣτο μεταξύ, μια σοκαριστική μαρτυρία επιζώντος για το τι συνέβη στο πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μετέφερε ο Έλληνας γιατρός Δημήτρης Κούκουλας στη Ρουμανία, ο οποίος και έσπευσε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.
Τι είναι το lane assistΤο lane assist είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που βοηθά το αυτοκίνητο να παραμένει εντός της λωρίδας κυκλοφορίας του.
Το σύστημα παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του δρόμου μέσω κάμερας κι αν ανιχνεύσει ότι το όχημα φεύγει από τη λωρίδα, επεμβαίνει ενεργά στο τιμόνι και το επαναφέρει στη «σωστή» θέση.
Ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για τον έλεγχο, αλλά το σύστημα βοηθά σημαντικά, ειδικά σε μεγάλες αποστάσεις ή όταν υπάρχει κόπωση.
Το εν λόγω σύστημα διαφέρει από όχημα σε όχημα καθώς υπάρχουν και περιπτώσει που κρατά ενεργά το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας, κάνοντας συνεχείς μικρές διορθώσεις στο τιμόνι.
Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκα βρέθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες από το φονικό τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ λέγοντας πως είναι συγκλονισμένη ενώ τόνισε ότι και τα τρία παιδιά επικοινωνούν με το περιβάλλον.
Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία: Δύσκολη κρίση και πραγματική τραγωδία
«Η πρεσβεία μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν διαχειρίστηκε μία δύσκολη κρίση αλλά και τραγωδία γιατί αφορά νέους ανθρώπους» ανέφερε και πρόσθεσε ότι κλιμάκιο της πρεσβείας έφθασε χθες στο σημείο ενώ η ίδια έφθασε σήμερα.
Όπως είπε υπάρχει εξαιρετική συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές σε υπουργικό και ανώτατο επίπεδο.
«Από το δυστύχημα έχουμε 7 σορούς που πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να γίνει επαναπατρισμός τους ενώ φροντίζουμε και για την περίθαλψη και τον επαναπατρισμό των τραυματιών» ανέφερε η πρέσβης.
«Δεν είναι ο ρόλος μας για διερεύνηση των ακριβών αιτιών» κατέληξε.
Σε δηλώσεις προχώρησε και ο διοικητής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα, Δρ. Ντορέλ Σαντέσκ όπως σας μετέδωσε live το protothema.gr, ο οποίος ανέφερε ότι οι τραυματίες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και ήδη ετοιμάζονται τα χαρτιά τους για να γίνει η επιστροφή τους.
Διοικητής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα: Και οι τρεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα
Ο ίδιος εξέφρασε και τη διάθεση του νοσοκομείου να περιθάλψει για όσο χρειαστεί τους τραυματίες ενώ κάνοντας εκτενή αναφορά στην κατάσταση της υγείας των 3 οπαδών, είπε ότι ο ένας που είναι πιο σοβαρά θα χρειαστεί να υποβκληθεί σε 4 χειρουργεία.
Το μαντάτο που ταξίδεψε σε χρόνο ρεκόρ, χτες το μεσημέρι, από την Ρουμανία στην Ελλάδα ήταν κυριολεκτικά μαύρο. Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ένα άκρως σοκαριστικό τροχαίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από την Ελλάδα στη Λυών τη Γαλλίας για να απολαύσουν την Πέμπτη την αγαπημένη τους ομάδα, τον Δικέφαλο του Βορρά.
Νεκροί επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ
Μια dash cam (κάμερα ταμπλό οχήματος) ενός φορτηγού που κινούνταν στον δρόμο, υπήρξε αδιάψευστος μάρτυρας του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χτες στην κομητεία Τίμις, στην οδό DN6 - E70, κοντά στην πόλη Λουγκογιέλουλ, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Λούγκοϊ.
Το μαύρο βαν με τους δέκα φιλάθλους του ΠΑΟΚ είχε μόλις πραγματοποιήσει προσπέραση στο φορτηγό με την dash cam, στην συνέχεια φαίνεται ότι το βαν προχωρά προς την δεξιά λωρίδα όμως αίφνης το όχημα βγαίνει ξανά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται μετωπικά με διερχόμενο φορτηγό.
Τα όσα κατέγραψε η κάμερα κόβουν την ανάσα. Η σύγκρουση είναι σφοδρότατη. Το όχημα εκτινάχθηκε με ορμή εκτός οδοστρώματος ενώ διάφορα αντικείμενα πετάχτηκαν μέσα από το βαν.
Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της σύγκρουσης - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Ο τρόπος που σημειώθηκε το τροχαίο δημιουργεί δεκάδες ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη και το βαν βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ενώ φάνηκε ότι επανερχόταν, μετά την προσπέραση που είχε κάνει, στο σωστό ρεύμα κυκλοφορίας.
Από την σφοδρή σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοτώθηκαν ακαριαία έξι επιβάτες του βαν και μέσα σε ασθενοφόρο ο έβδομος ενώ τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα της Ρουμανίας.
Μέσα στο βαν που είχε νοικιαστεί βρίσκονταν δέκα άτομα, από Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια και Κατερίνη και σύμφωνα με πληροφορίες από τους επτά νεκρούς, οι τρεις είναι από την Αλεξάνδρεια, δύο από την Κατερίνη και άλλοι δύο από την Θεσσαλονίκη.
Η επόμενη μέρα του φονικού τροχαίου από drone
Βίντεο με τις εικόνες καταστροφής μετά το τροχαίο
«Ήταν χαρούμενοι που θα πήγαιναν - Δεν έχαναν αγώνα»Η είδηση των νεκρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ έπεσε σαν βόμβα στις τρεις πόλεις. Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ένα πέπλο θλίψης κάλυψε την πόλη. Ο δήμαρχος της πόλης, Παναγιώτης Γκυρίνης δήλωσε συγκλονισμένος από τον απρόσμενο χαμό των συντοπιτών του αλλά και των άλλων οπαδών του ΠΑΟΚ. «Δεν έχω λόγια. Έχει πέσει στο πένθος όλη η πόλη, είναι μεγάλη η θλίψη. Είναι νέα παιδιά, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ» είπε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προσθέτοντας ότι κι «άλλοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν από εδώ για τη Λυών, άλλοι αεροπορικώς, άλλοι με λεωφορείο».
Ο ιδιοκτήτης ταβέρνας Σάκης Λαγογιάννης περιγράφει ότι το βράδυ της Δευτέρας (26/1) είχαν πάει στο ψητοπωλείο δυο από τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ λέγοντας ότι ήταν χαρούμενοι ενώ ανέφερε ότι ποτέ δεν είχαν χάσει αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας ακόμα και στο εξωτερικό.
«Το περίμεναν εδώ και ημέρες, δεν έχουν λείψει από αγώνα στο εξωτερικό. Είναι κοντά στην ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι φίλαθλοι από μικρά παιδιά, ακολουθούν την ομάδα. Είχαν έρθει στο μαγαζί οι δυο από τους τρεις, τον έναν τον είχα παλιότερα και υπάλληλο» είπε.
Κεράκια, λουλούδια και κασκόλ του ΠΑΟΚ έξω από την βουβή ΤούμπαΈξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα οι σημαίες του Δικέφαλου Αετού κυμάτιζαν μεσίστιες από νωρίς χτες το απόγευμα ενώ φίλαθλοι αλλά και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να αφήσουν λίγα λουλούδια, κεριά και κασκόλ της αγαπημένης τους ομάδας.
Μια γυναίκα που είχε φτάσει νωρίς το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας εναπόθεσε πρώτη ένα μπουκέτο με λευκά τριαντάφυλλα. «Μόλις το έμαθα ήρθα αμέσως. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε» είπε συγκινημένη στο protothema.gr και θυμηθηκε το τροχαίο που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 1999 στα Τέμπη όπου λεωφορείο με οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγάκι, εξετράπη της πορείας του και έξι φίλαθλοι της ομάδας έχασαν τη ζωή τους.
Οι φίλαθλοι που συγκεντρώθηκαν χτες το βράδυ έξω από το γήπεδο της Τούμπας στέκονταν για ώρες απόλυτα βουβοί μπροστά από το αυτοσχέδιο βωμό βαθύτατης οδύνης που στήθηκε και μεγάλωνε ώρα με την ώρα με κεράκια, κασκόλ και λουλούδια.
Δίπλα σε μια μεγάλη σημαία του ΠΑΟΚ που κρεμάστηκε από την περίφραξη του γηπέδου ένας φίλαθλος κρέμασε μια φανέλα του ΠΑΟΚ με μια στάμπα που πρόλαβε προφανώς και τύπωσε. «Καλό παράδεισο αδέρφια μας. 27.01.2026».
Στο σημείο έφτασε χτες στις 8:30 το βράδυ ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου με παίκτες και μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ όπου άφησαν λουλούδια ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων τους.
