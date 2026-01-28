Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Σε ετοιμότητα C-130 για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα
Τρία άτομα τραυματίστηκαν και επτά σκοτώθηκαν χθες το μεσημέρι στο άκρως σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται στην αεροπορική βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο, εφόσον ζητηθεί αναμένεται να αναλάβει τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται ότι χθες το μεσημέρι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ένα άκρως σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους από την Ελλάδα προς τη Λυών της Γαλλίας, όπου και πήγαιναν για να απολαύσουν την αγαπημένη τους ομάδα, τον Δικέφαλο του Βορρά.
