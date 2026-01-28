Σε ετοιμότητα C-130 για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
C-130 Ρουμανία Τροχαίο Δυστύχημα

Σε ετοιμότητα C-130 για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα

Τρία άτομα τραυματίστηκαν και επτά σκοτώθηκαν χθες το μεσημέρι στο άκρως σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία

Σε ετοιμότητα C-130 για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται στην αεροπορική βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο, εφόσον ζητηθεί αναμένεται να αναλάβει τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το μεσημέρι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ένα άκρως σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους από την Ελλάδα προς τη Λυών της Γαλλίας, όπου και πήγαιναν για να απολαύσουν την αγαπημένη τους ομάδα, τον Δικέφαλο του Βορρά.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης