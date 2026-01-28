Στις φλόγες τυλίχτηκαν τα ξημερώματα τρία αυτοκίνητα στις Αχαρνές

Τρία οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/1) στις Αχαρνές.Για την κατάσβεση έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.Από τις φωτιές προκλήθηκαν υλικές μόνο ζημιές.Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια.