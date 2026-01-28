Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Στις φλόγες τυλίχτηκαν τα ξημερώματα τρία αυτοκίνητα στις Αχαρνές
Στις φλόγες τυλίχτηκαν τα ξημερώματα τρία αυτοκίνητα στις Αχαρνές
Υλικές ζημιές από τις φωτιές, υπό έρευνα τα αίτια
Τρία οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/1) στις Αχαρνές.
Για την κατάσβεση έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Από τις φωτιές προκλήθηκαν υλικές μόνο ζημιές.
Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια.
Για την κατάσβεση έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Από τις φωτιές προκλήθηκαν υλικές μόνο ζημιές.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 28, 2026
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, σε περιοχή του δήμου Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 28, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα