Στις φλόγες τυλίχτηκαν τα ξημερώματα τρία αυτοκίνητα στις Αχαρνές
ΕΛΛΑΔΑ

Υλικές ζημιές από τις φωτιές, υπό έρευνα τα αίτια

Τρία οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/1) στις Αχαρνές.

Για την κατάσβεση έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Από τις φωτιές προκλήθηκαν υλικές μόνο ζημιές.





Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια.
