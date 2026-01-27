Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Κύκλωμα έκλεβε, παραποιούσε και μεταπωλούσε οχήματα στην Αττική: Τρεις συλλήψεις
Αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και παράλληλα παραποιούσαν τον αριθμό πλαισίου με σκοπό την διάθεσή τους προς πώληση
Οι Αρχές εξάθρωσαν εγκληματική ομάδα η οποία διέπραττε κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, τα οποία παραποιούσε και μεταπωλούσε σε πολίτες.
Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της περασμένης Παρασκευής (23/1), συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε., στην περιοχή του Κορωπίου κατά την οποία συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 65, 30 και 29 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.
Όπως προέκυψε από την έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, τα μέλη της οργάνωσης, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα (συμμορία) με σκοπό τις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση κλοπές οχημάτων από περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας των κλαπέντων οχημάτων, με σκοπό την μετέπειτα πώληση τους σε ανυποψίαστους πολίτες.
Με τον τρόπο αυτό «νομιμοποιούσαν» τα εν λόγω οχήματα και ήταν έτοιμα προς πώληση.
Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών εντοπίστηκε το «αυτοσχέδιο συνεργείο-φανοποιείο αυτοκινήτων» όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 4 οχήματα (3 αυτοκίνητα και μηχανή) τα οποία απασχολούσαν ως κλεμμένα, εκ των οποίων τα 2 είχαν παραποιηθεί και ήταν έτοιμα προς πώληση,
- πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων και
- πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζονται.
