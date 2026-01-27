Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Νεκρό βρέφος τριών μηνών στη Θεσσαλονίκη
Το αγοράκι μεταφέρθηκε άσφυγμο από τους γονείς του στο νοσοκομείο που δεν εφημέρευε
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με ένα βρέφος τριών μηνών να αφήνει την τελευταία του πνοή.
Το αγοράκι μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης από τους γονείς του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Το αγοράκι μεταφέρθηκε άσφυγμο από τους γονείς του, οι οποίοι είναι Ρομά στο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, περίπου στις 10 το πρωί, σύμφωνα με το thestival.gr.
Οι γιατροί προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρουν, ωστόσο το βρέφος κατέληξε.
Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
