Νεκρό βρέφος τριών μηνών στη Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με ένα βρέφος τριών μηνών να αφήνει την τελευταία του πνοή. 

Το αγοράκι μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης από τους γονείς του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε άσφυγμο από τους γονείς του, οι οποίοι είναι Ρομά στο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, περίπου στις 10 το πρωί, σύμφωνα με το thestival.gr. 

Οι γιατροί προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρουν, ωστόσο το βρέφος κατέληξε.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
