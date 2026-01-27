Συναγερμός στις φυλακές Κασσαβέτειας: Θετικοί στο τεστ Mantoux 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας
ΕΛΛΑΔΑ
φυλακές Κασσαβέτειας Φυματίωση

Συναγερμός στις φυλακές Κασσαβέτειας: Θετικοί στο τεστ Mantoux 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας

Ενδέχεται να υποδεικνύει μόλυνση ή ακόμα και ενεργή φυματίωση

Συναγερμός στις φυλακές Κασσαβέτειας: Θετικοί στο τεστ Mantoux 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κασσαβέτειας μετά την επιβεβαίωση ενεργών κρουσμάτων φυματίωσης σε έναν ανήλικο κρατούμενο από το Σουδάν και έναν ενήλικα, οδηγώντας σε νοσηλεία, απομονώσεις και ελέγχους (Mantoux).

Σύμφωνα με το gegonota.news, στο πλαίσιο ιχνηλάτησης, 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί στο τεστ Mantoux, το οποίο ενδέχεται να υποδεικνύει μόλυνση ή ακόμα και ενεργή φυματίωση.

Όσοι βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux θα υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος, είτε στο νοσοκομείο του Βόλου είτε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης