Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας και τον Βόλο
Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας και τον Βόλο
Δύο κρατούμενοι και ένας εργάτης γης νοσηλεύονται με ενεργό φυματίωση
Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές υπηρεσίες στη Μαγνησία, μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων φυματίωσης σε κρατούμενους του Καταστήματος Κράτησης Κασσαβέτειας, αλλά και τη νοσηλεία αλλοδαπού εργάτη γης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας ανήλικος κρατούμενος από το Σουδάν, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Βόλου με συμπτώματα πνευμονίας, διαγνώστηκε τελικά με ενεργό φυματίωση, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά εργαστηριακά ευρήματα που οδήγησαν στη νοσηλεία του στο Αχιλλοπούλειο. Ο ανήλικος παραμένει σε ειδικό θάλαμο υπό καθεστώς αυξημένων μέτρων ασφαλείας και απομόνωσης.
Την ίδια ώρα ακόμη ένας κρατούμενος από τις φυλακές Κασσαβέτειας, Έλληνας ενήλικας, έχει επίσης διαγνωστεί με φυματίωση και βρίσκεται σε πλήρη απομόνωση εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.
Παράλληλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται με φυματίωση και ένας εργάτης γης από την Ινδία, ο οποίος απασχολούνταν σε αγροτικές εργασίες σε περιοχές της Μαγνησίας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανή διασπορά της νόσου.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το Κατάστημα Κράτησης Κασσαβέτειας λειτουργεί με πληρότητα που αγγίζει το 113%, με τις συνθήκες συνωστισμού, τον ανεπαρκή αερισμό και το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης να αποτελούν παράγοντες υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων.
Οι δύο κρατούμενοι διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το περασμένο Σάββατο, εξέλιξη που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει λάβει εντολή να προχωρήσει σε μαζικούς ελέγχους Mantoux σε όλους τους κρατούμενους, και όχι μόνο σε όσους συγκατοικούσαν στους ίδιους θαλάμους με τους ασθενείς, προκειμένου να εντοπιστούν φορείς του μυκοβακτηριδίου, ακόμη και χωρίς ενεργή νόσο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας ανήλικος κρατούμενος από το Σουδάν, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Βόλου με συμπτώματα πνευμονίας, διαγνώστηκε τελικά με ενεργό φυματίωση, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά εργαστηριακά ευρήματα που οδήγησαν στη νοσηλεία του στο Αχιλλοπούλειο. Ο ανήλικος παραμένει σε ειδικό θάλαμο υπό καθεστώς αυξημένων μέτρων ασφαλείας και απομόνωσης.
Την ίδια ώρα ακόμη ένας κρατούμενος από τις φυλακές Κασσαβέτειας, Έλληνας ενήλικας, έχει επίσης διαγνωστεί με φυματίωση και βρίσκεται σε πλήρη απομόνωση εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.
Παράλληλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται με φυματίωση και ένας εργάτης γης από την Ινδία, ο οποίος απασχολούνταν σε αγροτικές εργασίες σε περιοχές της Μαγνησίας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανή διασπορά της νόσου.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το Κατάστημα Κράτησης Κασσαβέτειας λειτουργεί με πληρότητα που αγγίζει το 113%, με τις συνθήκες συνωστισμού, τον ανεπαρκή αερισμό και το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης να αποτελούν παράγοντες υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων.
Οι δύο κρατούμενοι διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το περασμένο Σάββατο, εξέλιξη που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει λάβει εντολή να προχωρήσει σε μαζικούς ελέγχους Mantoux σε όλους τους κρατούμενους, και όχι μόνο σε όσους συγκατοικούσαν στους ίδιους θαλάμους με τους ασθενείς, προκειμένου να εντοπιστούν φορείς του μυκοβακτηριδίου, ακόμη και χωρίς ενεργή νόσο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα