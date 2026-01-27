Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Συνελήφθη 48χρονος για κατοχή μαρμάρινης αρχαιότητας του 4ου π.Χ. αιώνα στον Πειραιά
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Στη σύλληψη ενός 48χρονου για κατοχή μαρμάρινης αρχαιότητας του 4ου π.Χ. αιώνα προχώρησε η Αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) στον Πειραιά.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση καταγγελίας, ενώ κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε έρευνα αστυνομικών στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε κρυμμένη σε πατάρι και κατασχέθηκε μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη, που απεικονίζει τη θεά Κυβέλη ένθρονη με ένα λιοντάρι δίπλα της, η οποία χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
