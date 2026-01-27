Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και τραυμάτισε 4 εργάτες, τον έναν τον πέταξε στον αέρα
Ο υπάλληλος που εκτοξεύτηκε στον αέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι
Την τρομακτική στιγμή που ένας αγωγός της ΕΥΑΘ έσπασε την ώρα που εργάζονταν σε αυτόν τέσσερις υπάλληλοι της εταιρείας με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών κυριολεκτικά να εκτοξευτεί στον αέρα κατέγραψαν κάτοικοι της οδού Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη όπου σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ το ατύχημα σημειώθηκε ενώ εργάτες της ΕΥΑΘ επιχειρούσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας να επιδιορθώσουν βλάβη σε αγωγό.
Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ότι επί μια ώρα άκουγαν έναν δυνατό θόρυβο ενώ στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε θόρυβος σαν έκρηξη.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, τότε ήταν που ο αγωγός έσπασε και ένας από τους εργάτες πετάχτηκε στον αέρα πριν να πέσει μέσα στον αγωγό και να τραυματιστεί στο πόδι.
Από την ΕΥΑΘ λένε ότι το ατύχημα προκλήθηκε όταν έσπασε κομμάτι αγωγού που χρησιμοποιείται για αφαίρεση αέρα από το δίκτυο ώστε να αποκατασταθεί η υδροδρότηση.
Ο υπάλληλος που εκτοξεύτηκε στον αέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι. Το ίδιο συνέβη αλλά για προληπτικούς λόγους για τους άλλους τρεις συναδέλφους του που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.
Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε ότι ήδη ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα
