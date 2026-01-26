Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες - €100 θα πληρώνουν οι «τζαμπατζήδες»
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες - €100 θα πληρώνουν οι «τζαμπατζήδες»

Αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο των προστίμων σχεδιάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για να περιορίσει την εισιτηριοδιαφυγή - Διατηρείται η έκπτωση 50% για άμεση πληρωμή

Μαριάννα Τζάννε
Σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς των προστίμων για τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σχεδιάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με παρεμβάσεις που αφορούν τόσο την Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής, η οποία εξακολουθεί να στερεί σημαντικούς πόρους από τους συγκοινωνιακούς οργανισμούς. Οι προτεινόμενες αλλαγές στα ΜΜΜ θα ενσωματωθούν στο ερανιστικό νομοσχέδιο που επίκεινται να κατατεθεί στη βουλή άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται η ουσιαστική αύξηση των προστίμων σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο, όπου η χρηματική κύρωση ισοδυναμεί με 60 φορές την αξία του εισιτηρίου.

Στο νέο μοντέλο, το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς κανονικό εισιτήριο αναμένεται να διαμορφωθεί στα 100 ευρώ, από 72 ευρώ σήμερα, ενώ για τη χρήση μειωμένου εισιτηρίου χωρίς δικαίωμα, το ποσό εξετάζεται να αυξηθεί από τα 30 στα 50 ευρώ.

Παράλληλα, διατηρείται το κίνητρο της άμεσης συμμόρφωσης. Οι παραβάτες που εξοφλούν το πρόστιμο επί τόπου ή εντός δεκαημέρου από τη βεβαίωσή του θα συνεχίσουν να επωφελούνται από έκπτωση 50%, γεγονός που μειώνει το τελικό ποσό στο μισό. Έτσι, το ανώτατο πρόστιμο των 100 ευρώ μπορεί να περιοριστεί στα 50 ευρώ με γρήγορη πληρωμή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση για σύνδεση του προστίμου με την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών. Το σενάριο προβλέπει πρόσθετη μείωση της χρηματικής κύρωσης για όσους, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, επιλέξουν να αποκτήσουν μηνιαία ή μακροχρόνια κάρτα, ενθαρρύνοντας έτσι τη συστηματική χρήση των μέσων μεταφοράς.

Η αυστηροποίηση των ποινών αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τις αστικές συγκοινωνίες, με στόχο όχι μόνο την αύξηση των εσόδων από κόμιστρα, αλλά και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των ΜΜΜ.

Η εισιτηριοδιαφυγή θεωρείται χρόνιο πρόβλημα, που επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα αναβάθμισης των υπηρεσιών και την ποιότητα μετακίνησης για τους συνεπείς επιβάτες.

Αν και οι τελικές ρυθμίσεις βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση και θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, η κατεύθυνση της πολιτείας είναι ξεκάθαρη: η παραβίαση των κανόνων μετακίνησης θα έχει πλέον σαφώς βαρύτερο οικονομικό αντίκτυπο, με στόχο ένα δικαιότερο και πιο αποτελεσματικό σύστημα αστικών συγκοινωνιών.
