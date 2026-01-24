Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός λόγω τροχαίων, ταλαιπωρία για τους οδηγούς
Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται αυτή την ώρα στον Κηφισό με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων.
Το ένα τροχαίο σημειώθηκε στην κάθοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά, κοντά στον κόμβο της Μεταμόρφωσης με την κίνηση να ξεκινά από λίγο μετά τη γέφυρα της Λυκόβρυσης και να φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στην άνοδο του Κηφισού την ίδια στιγμή υπάρχει μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα εξαιτίας δύο τροχαίων με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Αιγάλεω και να φτάνει μέχρι την έξοδο για Νέα Ιωνία.
Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως τον Άλιμο, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.
