Η αφρικανική σκόνη σκέπασε το Ηράκλειο στην Κρήτη, δείτε φωτογραφίες
Η ορατότητα περιορίστηκε δραστικά σε όλους τους δρόμους, με την ατμόσφαιρα να γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική

Ένα απόκοσμο σκηνικό δημιούργησε το βράδυ της Πέμπτης στο Ηράκλειο της Κρήτης η αφρικανική σκόνη.

Η ορατότητα περιορίστηκε δραστικά σε όλους τους δρόμους, με την ατμόσφαιρα να γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.

Το neakriti.gr κατέγραψε εικόνες από τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου τα φώτα των οχημάτων, σε συνδυασμό με την πυκνή σκόνη που αιωρούνταν στον αέρα, δημιουργούσαν σκηνές που θύμιζαν θρίλερ.

Το σκηνικό παραμένει αποπνικτικό, με την αφρικανική σκόνη να εξακολουθεί να καλύπτει το Ηράκλειο, δημιουργώντας μια ασφυκτική ατμόσφαιρα και ένα πυκνό «πέπλο» στον αέρα.

