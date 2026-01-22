Το Σεμινάριο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με:
-
Πρακτική εκπαίδευση σε παρασκευάσματα για ορθοπαιδικούς και πλαστικούς χειρουργούς.
State-of-the-art workshop ακινητοποίησης του άνω άκρου με εφαρμογή θερμοπλαστικού νάρθηκα, για ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
Επετειακή Εκδήλωση 40 Ετών
Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας της Κλινικής. Ο Συντονιστής Διευθυντής, κ. Εμμανουήλ Φανδρίδης, θα παρουσιάσει την αποτίμηση του έργου της Κλινικής και τους μελλοντικούς στόχους για την επόμενη γενιά εξειδικευμένων επιστημόνων.
Το Σεμινάριο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Κλινικής του ΚΑΤ στη συνεχή εκπαίδευση και την πρωτοπορία στη χειρουργική του άνω άκρου.
-
Οργανωτής: Κλινική Χεριού, Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής Νοσοκομείου ΚΑΤ
-
Ημερομηνίες: 23-25 Ιανουαρίου 2026
Χώρος: Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα.