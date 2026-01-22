

Επιστημονικό Πρόγραμμα και Εκπαίδευση

H Κλινική Χεριού, Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου ΚΑΤ διοργανώνει το Σεμινάριο Μικροχειρουργικής, Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου, Περιφερικών Νεύρων και Βραχιονίου Πλέγματος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 – 25 Ιανουαρίου 2026, στην Αθήνα. Η διοργάνωση συμπίπτει με την εμβληματική επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυση της Κλινικής.Η επιστημονική θεματολογία θα επικεντρωθεί στη χειρουργική των περιφερικών νεύρων και του βραχιονίου πλέγματος. Οι θεωρητικές συνεδρίες θα φιλοξενηθούν στο Αμφιθέατρο «Γ. Χαρτοφυλακίδης» του Νοσοκομείου ΚΑΤ (23-24 Ιανουαρίου), με συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ομιλητών.