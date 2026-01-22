Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Στα δίχτυα της ΕΛΑΣ κύκλωμα με κλεμμένα αυτοκίνητα στην Καστοριά
Έκλεβαν, παραποιούσαν και διέθεταν οχήματα στην αγορά, εξαπατώντας ανυποψίαστους αγοραστές
Στην εξάρθρωση καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κλοπή, παραποίηση και πώληση οχημάτων προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 10 μέλη της οργάνωσης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εμπλεκομένων σε 19 άτομα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση λειτουργούσε με επαγγελματική μεθοδολογία και συγκεκριμένη «αλυσίδα» δράσης. Αρχικά έκλεβαν οχήματα από περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, με τουλάχιστον 11 περιπτώσεις κλοπών να έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής. Στη συνέχεια και αφού αλλοίωναν τους αριθμούς πλαισίου και τα στοιχεία κυκλοφορίας, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη της παράνομης προέλευσης, τα διοχετεύονταν στην αγορά ως «καθαρά», εξαπατώντας ανυποψίαστους αγοραστές.
Η έρευνα ξεκίνησε ουσιαστικά τον Δεκέμβριο του 2023, όταν τότε, μέλος της οργάνωσης συνελήφθη στην Καστοριά, επιχειρώντας να πουλήσει μέσω διαδικτύου αυτοκίνητο που είχε κλαπεί λίγους μήνες νωρίτερα. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής δραστηριότητας. Τα 11 κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν και έχουν ήδη αποδοθεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
Σε βάρος των 19 εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για, κατά περίπτωση, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νόθευση και χρήση νοθευμένων αριθμών πλαισίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απάτη. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.
