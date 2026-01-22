Σε 132 εκατ. ευρώ η ετήσια κρατική χρηματοδότηση προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για το 2026



Κατανομή βάσει κριτηρίων



Θεσμικό πλαίσιο και σημασία της κατανομής

Μεσαίες και μικρότερες επιχορηγήσειςΣτην ενδιάμεση κατηγορία βρίσκονται πανεπιστήμια όπως:• το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 7.289.700 ευρώ,• το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 7.461.036 ευρώ,• το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με 6.135.096 ευρώ,• το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με 5.611.716 ευρώ,• το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 5.618.316 ευρώ,• καθώς και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που λαμβάνουν από 5.306.664 ευρώ και 5.306.796 ευρώ αντίστοιχα.Χαμηλότερα ποσά καταγράφονται σε μικρότερα ή ειδικού χαρακτήρα ιδρύματα, όπως:• το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 1.169.388 ευρώ,• το Πολυτεχνείο Κρήτης με 1.891.164 ευρώ,• το Πάντειο Πανεπιστήμιο με 2.161.764 ευρώ,• και το Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., το οποίο λαμβάνει 878.592 ευρώ, το μικρότερο συνολικό ποσό.Η κατανομή δείχνει διαφοροποιήσεις μεταξύ αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων. Χαρακτηριστικά, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό στα ποιοτικά κριτήρια (5,386%) σε σχέση με τα αντικειμενικά (3,530%), ενώ αντίθετα ιδρύματα όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάζουν σχετικά ισορροπημένη κατανομή.Στο σύνολο των ΑΕΙ, τα ποσοστά σε κάθε κατηγορία ανέρχονται αθροιστικά σε 100%, επιβεβαιώνοντας την πλήρη απορρόφηση των προβλεπόμενων κονδυλίων.Η συγκεκριμένη κατανομή εντάσσεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο επιδιώκει να συνδυάσει αντικειμενικούς δείκτες —όπως το μέγεθος, ο αριθμός φοιτητών και το προσωπικό— με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν την ακαδημαϊκή επίδοση, την έρευνα και τη στρατηγική ανάπτυξη των ιδρυμάτων.Σημειώνεται, ότι η ετήσια επιχορήγηση αποτελεί βασικό εργαλείο λειτουργικής και αναπτυξιακής στήριξης των πανεπιστημίων και επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητά τους να καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες, να ενισχύουν την έρευνα και να βελτιώνουν τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.Από την κλιμάκωση χρηματοδότησης μεταξύ μεγάλων, μεσαίων και μικρότερων ΑΕΙ, προκύπτει πως τα μεγαλύτερα ποσά λαμβάνουν το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ.Το γράφημα αποτυπώνει ποια ΑΕΙ ωφελούνται περισσότερο από τα ποιοτικά κριτήρια, δηλαδή σε ποια ιδρύματα το ποσοστό χρηματοδότησης από τα ποιοτικά κριτήρια είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αντικειμενικών.Τα ΑΕΙ που «κερδίζουν» περισσότερο, είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εμφανίζει τη μεγαλύτερη θετική διαφορά - ένδειξη ισχυρής επίδοσης σε ποιοτικούς δείκτες. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με σημαντικό πλεονέκτημα από τα ποιοτικά κριτήρια. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) επιβεβαιώνει τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό του χαρακτήρα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) έχουν μικρότερη αλλά σαφώς θετική επίδραση. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Χαροκόπειο και το Πολυτεχνείο Κρήτης έχουν οριακό αλλά θετικό όφελος.Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, ορισμένα πανεπιστήμια ενισχύονται δυσανάλογα από το σκέλος των ποιοτικών κριτηρίων, γεγονός που υποδηλώνει βαρύτητα σε δείκτες έρευνας, ακαδημαϊκής στρατηγικής και διεθνοποίησης.