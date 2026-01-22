Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Σε 132 εκατ. ευρώ η ετήσια κρατική χρηματοδότηση προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για το 2026
To Πανεπιστήμιο Αθηνών και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην κορυφή της λίστας
Υπεγράφη σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2026, η απόφαση για την κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για το οικονομικό έτος 2026, η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 132.000.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, 92.400.000 ευρώ (70%) κατανέμονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ενώ 39.600.000 ευρώ (30%) αποδίδονται βάσει ποιοτικών δεικτών. Για κάθε πανεπιστήμιο αποτυπώνεται τόσο το ποσοστό συμμετοχής του σε κάθε κατηγορία όσο και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, με τελικό αποτέλεσμα το συνολικό ετήσιο ύψος της επιχορήγησης.
Σημειώνεται, ότι η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών δεν συμπεριλαμβάνεται στα ανωτέρω καθώς εξαιρείται βάσει Υπουργικής Απόφασης. Επειδή η επιχορήγηση της Α.Σ.Κ.Τ. διαμορφώνεται από ειδικές ρυθμίσεις, για το οικονομικό έτος 2026, προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 1.150.000ευρώ.
Την υψηλότερη συνολική επιχορήγηση λαμβάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 16.193.760 ευρώ, προερχόμενα από 10.309.992 ευρώ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (ποσοστό 11,15%) και 5.883.768 ευρώ βάσει ποιοτικών κριτηρίων (ποσοστό 14,85%).
Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με συνολικό ποσό 15.621.144 ευρώ, εκ των οποίων 10.343.256 ευρώ αντιστοιχούν σε αντικειμενικά κριτήρια (11,19%) και 5.277.888 ευρώ σε ποιοτικά (13,32%).
Σημαντική χρηματοδότηση λαμβάνουν επίσης:
• το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 9.884.028 ευρώ,
• το Πανεπιστήμιο Πατρών με 9.786.876 ευρώ,
• και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 8.527.992 ευρώ.
Τα μεγαλύτερα ποσά χρηματοδότησης
Μεσαίες και μικρότερες επιχορηγήσεις
Στην ενδιάμεση κατηγορία βρίσκονται πανεπιστήμια όπως:
• το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 7.289.700 ευρώ,
• το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 7.461.036 ευρώ,
• το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με 6.135.096 ευρώ,
• το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με 5.611.716 ευρώ,
• το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 5.618.316 ευρώ,
• καθώς και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που λαμβάνουν από 5.306.664 ευρώ και 5.306.796 ευρώ αντίστοιχα.
Χαμηλότερα ποσά καταγράφονται σε μικρότερα ή ειδικού χαρακτήρα ιδρύματα, όπως:
• το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 1.169.388 ευρώ,
• το Πολυτεχνείο Κρήτης με 1.891.164 ευρώ,
• το Πάντειο Πανεπιστήμιο με 2.161.764 ευρώ,
• και το Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., το οποίο λαμβάνει 878.592 ευρώ, το μικρότερο συνολικό ποσό.
Η κατανομή δείχνει διαφοροποιήσεις μεταξύ αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων. Χαρακτηριστικά, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό στα ποιοτικά κριτήρια (5,386%) σε σχέση με τα αντικειμενικά (3,530%), ενώ αντίθετα ιδρύματα όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάζουν σχετικά ισορροπημένη κατανομή.
Στο σύνολο των ΑΕΙ, τα ποσοστά σε κάθε κατηγορία ανέρχονται αθροιστικά σε 100%, επιβεβαιώνοντας την πλήρη απορρόφηση των προβλεπόμενων κονδυλίων.
Η συγκεκριμένη κατανομή εντάσσεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο επιδιώκει να συνδυάσει αντικειμενικούς δείκτες —όπως το μέγεθος, ο αριθμός φοιτητών και το προσωπικό— με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν την ακαδημαϊκή επίδοση, την έρευνα και τη στρατηγική ανάπτυξη των ιδρυμάτων.
Σημειώνεται, ότι η ετήσια επιχορήγηση αποτελεί βασικό εργαλείο λειτουργικής και αναπτυξιακής στήριξης των πανεπιστημίων και επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητά τους να καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες, να ενισχύουν την έρευνα και να βελτιώνουν τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Γράφημα 1
Από την κλιμάκωση χρηματοδότησης μεταξύ μεγάλων, μεσαίων και μικρότερων ΑΕΙ, προκύπτει πως τα μεγαλύτερα ποσά λαμβάνουν το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ.
Γράφημα 2
Το γράφημα αποτυπώνει ποια ΑΕΙ ωφελούνται περισσότερο από τα ποιοτικά κριτήρια, δηλαδή σε ποια ιδρύματα το ποσοστό χρηματοδότησης από τα ποιοτικά κριτήρια είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αντικειμενικών.
Τα ΑΕΙ που «κερδίζουν» περισσότερο, είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εμφανίζει τη μεγαλύτερη θετική διαφορά - ένδειξη ισχυρής επίδοσης σε ποιοτικούς δείκτες. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με σημαντικό πλεονέκτημα από τα ποιοτικά κριτήρια. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) επιβεβαιώνει τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό του χαρακτήρα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) έχουν μικρότερη αλλά σαφώς θετική επίδραση. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Χαροκόπειο και το Πολυτεχνείο Κρήτης έχουν οριακό αλλά θετικό όφελος.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, ορισμένα πανεπιστήμια ενισχύονται δυσανάλογα από το σκέλος των ποιοτικών κριτηρίων, γεγονός που υποδηλώνει βαρύτητα σε δείκτες έρευνας, ακαδημαϊκής στρατηγικής και διεθνοποίησης.
Κατανομή βάσει κριτηρίων
