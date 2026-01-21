Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Αρκούδα κάνει βόλτες σε δρόμους της Αναρράχης στην Κοζάνη, δείτε βίντεο
Αρκούδα κάνει βόλτες σε δρόμους της Αναρράχης στην Κοζάνη, δείτε βίντεο
Η αρκούδα δεν φαίνεται να είναι επιθετική και απλά παρατηρούσε τι συμβαίνει γύρω της. Λίγο αργότερα βγήκε εκτός δρόμου και συνέχισε την πορεία της
Μία αρκούδα έκανε την εμφάνισή της σε δρόμους του χωριού Αναρράχη στον δήμο Εορδαίας στην Κοζάνη την Κυριακή (18/1) προκαλώντας την έκπληξη των κατοίκων.
Όπως αναφέρει το voria.gr, ένας άνθρωπος εντόπισε την αρκούδα στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη και το Εμπόριο και τράβηξε βίντεο μέσα από το αυτοκίνητό του.
Στο βίντεο, η αρκούδα δεν φαίνεται να είναι επιθετική και απλά παρατηρούσε τι συμβαίνει γύρω της. Λίγο αργότερα βγήκε εκτός δρόμου και συνέχισε την πορεία της.
Οι κάτοικοι του χωριού την είδαν ακόμα και έξω από τις αυλές τους.
Όπως αναφέρει το voria.gr, ένας άνθρωπος εντόπισε την αρκούδα στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη και το Εμπόριο και τράβηξε βίντεο μέσα από το αυτοκίνητό του.
Στο βίντεο, η αρκούδα δεν φαίνεται να είναι επιθετική και απλά παρατηρούσε τι συμβαίνει γύρω της. Λίγο αργότερα βγήκε εκτός δρόμου και συνέχισε την πορεία της.
Οι κάτοικοι του χωριού την είδαν ακόμα και έξω από τις αυλές τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα