Αρκούδα κάνει βόλτες σε δρόμους της Αναρράχης στην Κοζάνη, δείτε βίντεο
Αρκούδα Χωριό Κοζάνη

Αρκούδα κάνει βόλτες σε δρόμους της Αναρράχης στην Κοζάνη, δείτε βίντεο

Η αρκούδα δεν φαίνεται να είναι επιθετική και απλά παρατηρούσε τι συμβαίνει γύρω της. Λίγο αργότερα βγήκε εκτός δρόμου και συνέχισε την πορεία της

Αρκούδα κάνει βόλτες σε δρόμους της Αναρράχης στην Κοζάνη, δείτε βίντεο
Μία αρκούδα έκανε την εμφάνισή της σε δρόμους του χωριού Αναρράχη στον δήμο Εορδαίας στην Κοζάνη την Κυριακή (18/1) προκαλώντας την έκπληξη των κατοίκων.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ένας άνθρωπος εντόπισε την αρκούδα στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη και το Εμπόριο και τράβηξε βίντεο μέσα από το αυτοκίνητό του.



Στο βίντεο, η αρκούδα δεν φαίνεται να είναι επιθετική και απλά παρατηρούσε τι συμβαίνει γύρω της. Λίγο αργότερα βγήκε εκτός δρόμου και συνέχισε την πορεία της.

Οι κάτοικοι του χωριού την είδαν ακόμα και έξω από τις αυλές τους.
