Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος που εξύβρισε αστυνομικούς της Τροχαίας επειδή του βεβαίωσαν πρόστιμο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαία Πρόστιμα Θεσσαλονίκη

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του

Στράτος Λούβαρης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 33χρονος, ο οποίος εξύβρισε αστυνομικούς της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, μετά τη βεβαίωση προστίμων για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρχικά, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη βεβαίωση διοικητικών ποινών σε βάρος του 33χρονου για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., ωστόσο, κατά την αποχώρησή του από το σημείο, εκείνος τους εξύβρισε και τράπηκε σε φυγή.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον ακινητοποιήσουν. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
