Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Με δυσκολίες το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας, για τους οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς από νωρίς το πρωί της Τετάρτης αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους, ενώ η κατάσταση αναμένεται να χειροτερέψει λόγω της κακοκαιρίας και καθώς βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο σε εξέλιξη η απεργία των οδηγών ταξί.
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ ήδη έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.
Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης, στον Σκαραμαγκά στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην κατηφόρα της Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Βασ. Αμαλίας και τέλος στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματαΑναλυτικότερα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, καθώς τρόλεϊ ακινητοποιήθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα.
