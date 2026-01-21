Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία, αναστολή εξετάσεων στα πανεπιστήμια και δικαιολογημένη απουσία στο Δημόσιο

Σε πλήρη συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός λόγω της κακοκαιρίας - Τι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα - Αναλυτικά οι συστάσεις προς τους πολίτες





Από το δικαίωμα της δικαιολογημένης απουσίας, όπως διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών εξαιρούνται οι υπάλληλοι που τα καθήκοντά τους συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας που εκδηλώνεται ήδη με θυελλώδεις ανέμους, ραγδαίες καταιγίδες και χιονοπτώσεις.



Τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα Για τον ιδιωτικό τομέα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε σχετική εγκύκλιο, βάση της οποίας προβλέπεται:



Α. Υποχρεωτική αναστολή εργασιών σε εξωτερικούς χώρους



Στις περιοχές όπου αναμένονται ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, καθορίζεται υποχρεωτική αναστολή των εργασιών σε υπαίθριους χώρους την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Συγκεκριμένα:



Περιφέρεια Πελοποννήσου: 06:00 – 18:00



Η αναστολή αφορά όλες τις χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όπως οικοδομικά και τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και υπηρεσίες διανομών με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες (άρθρο 68 ν. 4808/2021).



Η υποχρέωση αναστολής δεν εφαρμόζεται σε κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, περιλαμβανομένης της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας.



Β. Τηλεργασία

Για την προστασία των εργαζομένων στις πληγείσες περιοχές, το υπουργείο συστήνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα τηλεργασίας σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως.



Γ. Διαχείριση του χρόνου εργασίας

Οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα μπορούν να προσαρμόζουν ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη καταχώριση κάθε αλλαγής στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων προστασίας.



Στο μεταξύ, μεγάλος είναι ο κίνδυνος των πλημμυρών, ενώ ήδη από χθες το βράδυ η Πολιτική Προστασία έχει στείλει μηνύματα στους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.



Στην χθεσινή σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία αποφασίστηκε ότι:



- Το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

- Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

- Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

- Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού.



Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, ειδικά στις περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ισχυρά,



Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.



Έτσι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.



Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:



-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.



-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι

φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.



-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.



-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).



-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.



-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ.

κάτω από μπαλκόνια).



-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως

Τροχαία κλπ.



Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:



Αν βρίσκεστε στο σπίτι



-Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

-Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.



Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

-Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που

ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

-Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης

ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

-Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

-Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

-Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

-Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

-Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

-Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος,

τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα

κατασκήνωσης κλπ.).

-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

-Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

-Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.



Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

-Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

-Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

-Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

-Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της

ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

-Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να

ακολουθήσουν

-Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως

Τροχαία κλπ.



Αν μετακινούνται πεζή :



-Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο

και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

-Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των

φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)