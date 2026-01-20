Υπουργείο Εσωτερικών: Δικαιολογημένη η απουσία των υπαλλήλων στο Δημόσιο αύριο λόγω κακοκαιρίας

Τι αναφέρει η οδηγία του υπουργείου Εσωτερικών – Σύσταση για τηλεργασία όπου είναι εφικτό – Εξαιρούνται της οδηγίας οι υπάλληλοι, τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών