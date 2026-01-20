Σύλληψη δύο αλλοδαπών στο «Ελ. Βενιζέλος» για λαθραία τσιγάρα
ΕΛΛΑΔΑ
Λαθραία τσιγάρα Ελευθέριος Βενιζέλος Σύλληψη

Σύλληψη δύο αλλοδαπών στο «Ελ. Βενιζέλος» για λαθραία τσιγάρα

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν στις βαλίτσες τους 550 πακέτα τσιγάρα

Σύλληψη δύο αλλοδαπών στο «Ελ. Βενιζέλος» για λαθραία τσιγάρα

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 42 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατηγορούμενοι για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς στο επίπεδο αφίξεων του αεροδρομίου, λίγο μετά την άφιξή τους στο «Ελ. Βενιζέλος»,  με πτήση από την Αρμενία. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 550 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης