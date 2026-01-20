Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Σύλληψη δύο αλλοδαπών στο «Ελ. Βενιζέλος» για λαθραία τσιγάρα
Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν στις βαλίτσες τους 550 πακέτα τσιγάρα
Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 42 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατηγορούμενοι για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς στο επίπεδο αφίξεων του αεροδρομίου, λίγο μετά την άφιξή τους στο «Ελ. Βενιζέλος», με πτήση από την Αρμενία. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 550 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
