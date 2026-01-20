Παύθηκε οριστικά ο Ελβετός συνεκτελεστής της κληρονομιάς Τράγκα, ανοίγουν λογαριασμοί και θυρίδες σε Μονακό και ΗΠΑ

Το πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την έφεση του Ιβό Οττάβιο Φρανσεσκόν και της Μαρίας Καρρά - Το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Τράγκας αναμένεται να ταξιδέψει σε Μονακό και ΗΠΑ μαζί με τον Έλληνα συνεκτελεστή της διαθήκης προκειμένου να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες