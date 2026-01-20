Παύθηκε οριστικά ο Ελβετός συνεκτελεστής της κληρονομιάς Τράγκα, ανοίγουν λογαριασμοί και θυρίδες σε Μονακό και ΗΠΑ
Παύθηκε οριστικά ο Ελβετός συνεκτελεστής της κληρονομιάς Τράγκα, ανοίγουν λογαριασμοί και θυρίδες σε Μονακό και ΗΠΑ
Το πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την έφεση του Ιβό Οττάβιο Φρανσεσκόν και της Μαρίας Καρρά - Το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Τράγκας αναμένεται να ταξιδέψει σε Μονακό και ΗΠΑ μαζί με τον Έλληνα συνεκτελεστή της διαθήκης προκειμένου να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες
Επιβεβαιώθηκε πλήρως στην υπόθεση των κληρονόμων του Γιώργου Τράγκα η ρήση του Ρωμαίου φιλόσοφου Σενέκα ότι «η μεγάλη περιουσία είναι μεγάλη σκλαβιά». Μια σκλαβιά που ενίοτε οδηγεί σε «ψυχρούς» πολέμους συγγενών με αντιπαραθέσεις, διαφωνίες, εμπλοκή μεγάλων δικηγορικών γραφείων, συνεχόμενες δίκες εντός και εκτός Ελλάδας και ανατροπές.
Ήταν Ιανουάριος του 2022 όταν το «ΘΕΜΑ» έφερε στην δημοσιότητα τα τουλάχιστον 12 ακίνητα του Γιώργου Τράγκα σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική που διεκδικούσαν οι κληρονόμοι του. Τέσσερα χρόνια μετά τα αποκαλυπτήρια της μεγάλης σε εύρος κληρονομιάς που άφησε πίσω του ο δημοσιογράφος, η διαμάχη ανάμεσα στους δύο κληρονόμους-ο Φρέντι Τράγκας αποποιήθηκε το μερίδιό του-τον Γιάννη Τράγκα και την Μαρία Καρρά συνεχίζεται έντονα, σε ότι αφορά τις νομικές κινήσεις τους.
Στο τελευταίο δικαστικό επεισόδιο που αφορά την κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα η οποία απασχολεί την δικαιοσύνη τα τελευταία πέντε χρόνια, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τον γιο του δημοσιογράφου Γιάννη Τράγκα.
Ο τελευταίος είχε αιτηθεί την παύση του Ελβετού συνεκτελεστή της διαθήκης του πατέρα του Ιβό Οττάβιο Φρανσεσκόν, τον οποίο κατηγορούσε για κακοδιαχείρηση και για πληρωμές που καταβάλλονταν από την κληρονομιαία περιουσία.
Στην πρώτη δίκη το δικαστήριο είχε διατάξει την προσωρινή παύση του Ελβετού από τα καθήκοντά του και αυτή την εβδομάδα το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που είχε καταθέσει ο Φρανσεσκόν και η χήρα του δημοσιογράφου Μαρία Καρρά.
Καθήκοντα αποκλειστικού εκτελεστή της διαθήκης θα τελεί πλέον ο συμβολαιογράφος Στέφανος Βασιλάκης, ο οποίος θα μπορέσει μαζί με τον Γιάννη Τράγκα να ελέγξει επιτέλους περιουσιακά στοιχεία στα οποία μέχρι τώρα είχαν πρόσβαση μόνο ο Ελβετός και η Μαρία Καρρά.
Ο Γιάννης Τράγκας δεν γνωρίζει τέσσερα χρόνια μετά από την αρχή της υπόθεσης γύρω από την κληρονομιά του πατέρα του το σημερινό υπόλοιπο των λογαριασμών και των θυρίδων που υπάρχουν σε δύο τουλάχιστον χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Μονακό, στην τράπεζα EFG και στην Edmond De Rothschild.
Στην πρώτη φέρεται να έχουν ανοιχτεί τουλάχιστον δύο λογαριασμοί, ο πρώτος στο όνομα της εταιρείας Family Line LTD-η κύρια εταιρία που είχε συστήσει ο εκλιπών για τα περιουσιακά του στοιχεία-και ο δεύτερος στο όνομα του πατέρα του.
Έτερος λογαριασμός της Family Line LTD υπάρχει στην τράπεζα Edmond De Rothschild, εκεί όπου υπάρχει και μία θυρίδα στο όνομα του πατέρα του, ενώ άλλες δύο θυρίδες υπάρχουν στην EFG, αμφότερα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς.
Σε κάποια από αυτές φέρεται να υπήρχαν 10 ράβδοι χρυσού αξίας 570.000 ευρώ ενώ σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εντοπίστηκαν και άλλες ράβδοι συνολικής αξίας 5.000.000 ευρώ. Τραπεζικοί λογαριασμοί υπάρχουν και στις ΗΠΑ σύμφωνα με την διαθήκη που είχε αφήσει ο εκλιπών στην οποία αφήνει το 35% των ποσών αυτών στον γιο του Γιάννη.
Προς το παρόν είναι άγνωστο τι ποσά περιέχουν τέσσερα χρόνια μετά τη έναρξη της δικαστικής διαμάχης των κληρονόμων γύρω από τα περιουσιακά στοιχεία του εκλιπόντος δημοσιογράφου.
Ανοίγουν λογαριασμοί και θυρίδες
Εκτός από τα ακίνητα σε Παρίσι, Κάννες, Σεν Τροπέ, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και Μαϊάμι, τους λογαριασμούς, τις θυρίδες υπάρχουν και πολυτελή οχήματα όπως μια Ferrari και μια Bentley Betayga, τα οποία αναζητούνται, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο παρακολουθεί στενά την υπόθεση, διεκδικώντας το μερίδιο που του αναλογεί από φόρους και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην συγκεκριμένη υπόθεση της κληρονομιάς.
Σύμφωνα με έγκριτους νομικούς κύκλους το αμέσως επόμενο διάστημα ο Γιάννης Τράγκας, ο δικηγόρος του Νίκος Αγαπηνός και ο Στέφανος Βασιλάκης θα ταξιδέψουν στο Μονακό ώστε να ελέγξουν όλους τους λογαριασμούς και τις θυρίδες στα δύο συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Θα ακολουθήσει ταξίδι στην Αμερική και ο ανάλογος έλεγχος στις τράπεζες που ο εκλιπών διατηρούσε λογαριασμούς, ώστε να εντοπιστούν όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει μετά τον θάνατό του και φυσικά αν και κατά πόσο ήταν νόμιμες.
Σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίνεται πλέον τελεσιδίκως ότι ο Γεώργιος Τράγκας, εν ζωή και ανεξαρτήτως της φορολογικής του έδρας και της άδειας διαμονής του στο Μονακό από το 2015, στην πραγματικότητα διέμενε στην Αθήνα.
Όπως ρητά αναφέρεται σε αυτή είχε στενότερο και σταθερότερο δεσμό με την Ελλάδα, γεγονός που προκύπτει από την έντονη επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριοποίηση στη χώρα: τη μακρά δημοσιογραφική του πορεία, την αυτοπρόσωπη παρουσία του σε ελληνικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, την ίδρυση και προώθηση πολιτικού κόμματος υπό την ηγεσία του, τις συνεχείς περιοδείες του σε ελληνικές πόλεις έως και τον Νοέμβριο του 2021, καθώς και τη χορήγηση αστυνομικής φρουράς έως και τον Μάρτιο του 2021.
Όλα τα ανωτέρω συνεκτιμώνται σε συνδυασμό με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, στην οποία ως τόπος τελευταίας κατοικίας αναγράφεται η Κηφισιά.
Τα τρία μέλη του δικαστηρίου έλαβαν σαφή θέση ότι η μεταφορά των συμφερόντων στο Μονακό αποτέλεσε κοινή επιλογή του ζεύγους Τράγκα, με αποκλειστικό σκοπό την υπαγωγή τους σε ευμενέστερο φορολογικό περιβάλλον, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνήθους διαμονής στη χώρα αυτή.
Η απόφαση λαμβάνει κατηγορηματική θέση και αναφορικά με τις συγκεκριμένες πληρωμές για τις οποίες καταγγέλθηκε ο Ιβό Οττάβιο Φρανσεσκόν κρίνοντας ότι αυτές στοιχειοθετούν το αδίκημα της απιστίας.
Αναφέρεται ρητά μάλιστα σε αυτήν ότι οι πληρωμές αυτές δεν αφορούσαν την κληρονομιά και ότι προκάλεσαν βλάβη στην κληρονομιαία περιουσία. Σε κάθε περίπτωση όπως επισημαίνεται πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Έλληνα συνεκτελεστή και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγκληρονόμου Ιωάννη Τράγκα, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, έπρεπε να είχε δοθεί.
Αναφέρεται επίσης στις πληρωμές για νομικές υπηρεσίες, οι οποίες έπρεπε να βαρύνουν αποκλειστικά την κυρία Καρρά, στις πληρωμές για λογιστικές υπηρεσίες, στο μισθωμένο ακίνητο στο Μονακό, στη στάθμευση αυτοκινήτων κ.λπ. οι οποίες τελικά επιβάρυναν την κληρονομιαία περιουσία.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πληρωμές αυτές, αθροιστικά, υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ-το δικαστήριο τις προσδιόρισε στα 307.000 ευρώ- και στοιχειοθετούν το κακούργημα της απιστίας, για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί καταγγελία και εκκρεμεί ποινική διαδικασία σε βάρος του Ιβό Οττάβιο Φρανσεσκόν, η οποία ενισχύεται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από τα ανωτέρω στοιχεία.
Η απόφαση του Πολυμελούς λαμβάνει σαφή θέση ότι ο πρώην Ελβετός συνεκτελεστής δεν αποτελεί τυχαίο πρόσωπο, αλλά είναι εκείνος που, από κοινού με την Καρρά και για λογαριασμό της MAXAM SERVICES SA, ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας FAMILY LINE από τον θάνατο του Τράγκα. Όπως επισημαίνεται αντί να διευκολύνει τη διενέργεια απογραφής και την ένταξη των περιουσιακών στοιχείων της FAMILY LINE στην κληρονομιαία περιουσία, ενήργησε κατά τρόπο που εξυπηρέτησε αποκλειστικά την Μαρία Καρρά στην απόκρυψη περιουσίας.
Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ενέργειες του Φρανσεσκόν ήταν αντίθετες προς τη βούληση του Γεωργίου Τράγκα, πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη σύμπραξη του άλλου συνεκτελεστή και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγκληρονόμου Ιωάννη Τράγκα.
«Με την απόφαση αυτή κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα ότι ο Γεώργιος Τράγκας υπήρξε εν ζωή κάτοικος Ελλάδας, ενώ παράλληλα παύθηκε ο πρώην συνεκτελεστής της διαθήκης, Ελβετός δικηγόρος IVO OTTAVIO FRANCENCON, στοιχειοθετώντας σε βάρος του το κακούργημα της απιστίας. Ειδικότερα, του καταλογίστηκαν άπιστες πληρωμές, οι οποίες δεν σχετίζονταν με την κληρονομία και οι οποίες υπερέβαιναν το ποσό των 307.000€ και οι οποίες προσπόρισαν παράνομο όφελος στη Μαρία Καρρά.
Πλέον, μοναδικός εκτελεστής της διαθήκης είναι ο Έλληνας διακεκριμένος συμβολαιογράφος Στέφανος Βασιλάκης, του οποίου αποκλειστική μέριμνα αποτελεί η διαφύλαξη των συμφερόντων της κληρονομίας και των κληρονόμων, καθώς και η κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να παύσουν οι υπέρογκες επιβαρύνσεις της κληρονομίας με προσαυξήσεις και η δέσμευση της περιουσίας από το Δημόσιο».
Η απόφαση
Αναφέρεται επίσης στις πληρωμές για νομικές υπηρεσίες, οι οποίες έπρεπε να βαρύνουν αποκλειστικά την κυρία Καρρά, στις πληρωμές για λογιστικές υπηρεσίες, στο μισθωμένο ακίνητο στο Μονακό, στη στάθμευση αυτοκινήτων κ.λπ. οι οποίες τελικά επιβάρυναν την κληρονομιαία περιουσία.
Η δήλωση Αγαπηνού«Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 41/2026 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην υπόθεση της κληρονομιάς του Γεωργίου Τράγκα, με την οποία απορρίφθηκαν καθ’ ολοκληρίαν και ομόφωνα οι εφέσεις του πρώην συνεκτελεστή της διαθήκης IVO OTTAVIO FRANCENCON και της Μαρίας Καρρά», γνωστοποιεί σε ανακοίνωσή της η «Ν. Τ. ΑΓΑΠΗΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
«Με την απόφαση αυτή κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα ότι ο Γεώργιος Τράγκας υπήρξε εν ζωή κάτοικος Ελλάδας, ενώ παράλληλα παύθηκε ο πρώην συνεκτελεστής της διαθήκης, Ελβετός δικηγόρος IVO OTTAVIO FRANCENCON, στοιχειοθετώντας σε βάρος του το κακούργημα της απιστίας. Ειδικότερα, του καταλογίστηκαν άπιστες πληρωμές, οι οποίες δεν σχετίζονταν με την κληρονομία και οι οποίες υπερέβαιναν το ποσό των 307.000€ και οι οποίες προσπόρισαν παράνομο όφελος στη Μαρία Καρρά.
Πλέον, μοναδικός εκτελεστής της διαθήκης είναι ο Έλληνας διακεκριμένος συμβολαιογράφος Στέφανος Βασιλάκης, του οποίου αποκλειστική μέριμνα αποτελεί η διαφύλαξη των συμφερόντων της κληρονομίας και των κληρονόμων, καθώς και η κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να παύσουν οι υπέρογκες επιβαρύνσεις της κληρονομίας με προσαυξήσεις και η δέσμευση της περιουσίας από το Δημόσιο».
