Βίντεο από την ένοπλη ληστεία στο ενεχυροδανειστήριο στη Θεσσαλονίκη, η στιγμή που οι δράστες τρέπονται σε φυγή

Στη ληστεία συμμετείχαν συνολικά πέντε άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. ενώ οι δύο από αυτά έχουν συλληφθεί