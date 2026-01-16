Βίντεο από την ένοπλη ληστεία στο ενεχυροδανειστήριο στη Θεσσαλονίκη, η στιγμή που οι δράστες τρέπονται σε φυγή
Στη ληστεία συμμετείχαν συνολικά πέντε άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. ενώ οι δύο από αυτά έχουν συλληφθεί
Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία με πυροβολισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, στο ενεχυροδανειστήριο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, εξασφάλισε και δημοσιεύει το protothema.gr.
Στο υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας κοντινής επιχείρησης, αποτυπώνεται η στιγμή που οι δύο δράστες, δευτερόλεπτα αφότου άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας πάνω από 30.000 ευρώ, τρέπονται σε φυγή.
Αρχικά φαίνεται ο πρώτος δράστης, ο οποίος φοράει μαύρα ρούχα, καφέ παπούτσια, κουκούλα και γάντια στα χέρια, να τρέχει κρατώντας στο δεξί του χέρι ένα τσαντάκι. Αμέσως μετά η κάμερα έχει καταγράψει να ακολουθεί ο συνεργός του, ο οποίος έχει κρύψει τα χαρακτηριστικά του φορώντας στο κεφάλι του την κουκούλα από το μπουφάν του, ενώ φαίνεται να έχει τα χέρια του στις τσέπες, πιθανότατα έχοντας κρύψει εκεί το όπλο που χρησιμοποίησαν. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος περνάει ακριβώς δίπλα από ένα άτομο που περπατάει αμέριμνο στο πεζοδρόμιο.
Η υπόθεση της επεισοδιακής ληστείας με πυροβολισμό που έγινε μέρα – μεσημέρι στο κατάστημα αγοράς χρυσού, εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, στη ληστεία συμμετείχαν συνολικά πέντε άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί ενώ οι δύο εξ αυτών συνελήφθησαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Κατερίνης. Πρόκειται για δύο άνδρες, αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 44 και 37 ετών, σε βάρος τον οποίον έχει ασκηθεί δίωξη για ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Στην ίδια δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα ηλικίας 42, 41 και 34 ετών.
Η οργάνωση, η ληστεία και η πώληση των λιρών… στην ίδια επιχείρηση
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τις δακτυλοσκοπικές διαπιστώσεις της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, οι κατηγορούμενοι είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση της ληστείας και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Σύμφωνα με το χρονικό της υπόθεσης, ο 41χρονος και ο 34χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες τύπου «full-face», κουκούλες μπουφάν και γάντια, εισήλθαν στο κατάστημα. Με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας και αφαίρεσαν 3.000 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω από το κατάστημα. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο 41χρονος πυροβόλησε στο πάτωμα του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά, εισήλθαν στο όχημα και αφαίρεσαν 40 χρυσές λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος είχε μεταβεί νωρίτερα σε άλλο κατάστημα της ίδιας ιδιοκτήτριας, όπου είχε πουλήσει τις συγκεκριμένες λίρες έναντι χρηματικού ποσού.
Ακολούθως, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε μισθωμένο αυτοκίνητο, στο οποίο τους ανέμεναν οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί τους, και διέφυγαν από το σημείο. Όπως προέκυψε, το όχημα παραδόθηκε μετά τη ληστεία από τον 44χρονο στην εταιρεία ενοικίασης.
Κατά τις έρευνες των Αρχών κατασχέθηκαν μία κουκούλα «full-face», έξι γάντια, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο λίρες Αγγλίας και το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, κατά περίπτωση, για αδικήματα όπως κλοπές, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
