Ληστεία με πυροβολισμό σε ενεχυροδανειστήριο στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες πήραν 30.000 ευρώ
Οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν μεγάλο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με ένα αυτοκίνητο

Στράτος Λούβαρης
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1) σε ενεχυροδανειστήριο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα εισέβαλαν στην επιχείρηση που βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και ο ένας εξ αυτών φαίνεται πως πυροβόλησε κατά λάθος όταν έσκυψε για να μαζέψει πράγματα.

Οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν 30.000 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με ένα αυτοκίνητο.

Το Οργανωμένο Έγκλημα διερευνά την υπόθεση, με την αστυνομία να έχει  εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή των δραστών, ενώ συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας,
