Συνελήφθησαν δύο άτομα για τη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο της Θεσσαλονίκης

Συνολικά για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί πέντε άτομα, εκ των οποίων οι τρεις εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές





Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, πρόκειται για δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής. Ο ένας συνελήφθη στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης, ενώ ο δεύτερος σε περιοχή της Κατερίνης.



Συνολικά για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί πέντε άτομα, εκ των οποίων οι τρεις εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές.







Από το ενεχυροδανειστήριο κατάφεραν να αφαιρέσουν το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ καθώς και 40 λίρες. Την ίδια ώρα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των δραστών είχε μεταβεί σε άλλο ενεχυροδανειστήριο που συνδέεται με αυτό που αποτέλεσε τον στόχο της ληστείας, προκειμένου να «ξεφορτωθεί» τις λίρες.



Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ληστείας σημειώθηκε πυροβολισμός, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς, όταν ένας από τους δύο δράστες που εισέβαλαν στο κατάστημα πυροβόλησε κατά την προσπάθειά του να αρπάξει τα κλοπιμαία.







Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:



Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάσθηκε ένοπλη ληστεία, η οποία έλαβε χώρα μεσημβρινές ώρες της 14-01-2026, σε κατάστημα αγοράς χρυσού στη Θεσσαλονίκη.



Παράλληλα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους –κατά περίπτωση- για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη -3- άτομα, ηλικίας 42, 41 και 34 ετών.



Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και ιδιοκτησίας, ενώ ύστερα από δακτυλοσκοπικές διαπιστώσεις της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι οργανώθηκαν για την τέλεση της ληστείας, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.



Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο 41χρονος και ο 34χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες “full-face” και κουκούλες μπουφάν και φορώντας γάντια, εισήλθαν στο κατάστημα. Ακολούθως, με την απειλή όπλου, αφού ακινητοποίησαν οικείο πρόσωπο της ιδιοκτήτριας, αφαίρεσαν -3.000- ευρώ, καθώς και κλειδιά από αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από το κατάστημα.



Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο 41χρονος πυροβόλησε στο πάτωμα του καταστήματος, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ατόμου.



Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά, εισήλθαν στο αυτοκίνητο και αφαίρεσαν -40- χρυσές λίρες Αγγλίας, καθώς και διάφορα κοσμήματα. Όπως διαπιστώθηκε, ο 37χρονος είχε μεταβεί πριν από την ληστεία σε έτερο κατάστημα της ιδιοκτήτριας και είχε πουλήσει τις λίρες αυτές στον ανωτέρω παθόντα, έναντι χρηματικού ποσού.



Τέλος, αφού επιβιβάστηκαν σε μισθωμένο αυτοκίνητο, -όπου τους ανέμεναν οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι τους-, αποχώρησαν από το σημείο. Όπως προέκυψε, το αυτοκίνητο αυτό παραδόθηκε μετά τη διάπραξη της ληστείας από τον 44χρονο στην ιδιοκτήτρια εταιρεία.



Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κουκούλα “full-face”, -6- γάντια, -2- κινητά τηλέφωνα, -2- λίρες Αγγλίας, καθώς και

-220- ευρώ.



Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές -κατά περίπτωση-, για κλοπές, ληστεία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.