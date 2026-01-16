Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα ειδικευόμενη γιατρός
Δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου όπου κάνει ειδικότητα
Διασωληνωμένη στην Εντατική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου με μηνιγγίτιδα, νοσηλεύεται γιατρός που κάνει ειδικότητα στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.
Η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα.
Επειδή όμως δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και τα 4 κρεβάτια της Εντατικής έχουν ασθενείς, όπως είπε στο patris.gr ο πρόεδρος Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο.
Η γιατρός που κάνει την ειδικότητά της στην παθολογία και έχει καταγωγή από τη Νεάπολη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα.
“Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, την παρακολουθούμε” είπε στο patris.gr ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης.
“Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο”, επεσήμανε μιλώντας στο στο patris.gr ο Κώστας Καραταράκης πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών ν.Λασιθίου και πρόσθεσε:Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά.
